Hot girl Instagram Xoài Non khoe eo thon, vai trần quyến rũ

Trên trang Instagram, Xoài Non đã đăng loạt ảnh khoe eo thon, vai trần quyến rũ. Người đẹp sinh năm 2002 nhận mưa lời khen từ cư dân mạng. Một số dân mạng cho rằng Xoài Non ngày càng xinh đẹp, thăng hạng về nhan sắc sau khi gặp gỡ và yêu Gil Lê. Nhìn lại hành trình nhan sắc của Xoài Non, có thể thấy, trong thời gian đầu mới được chú ý, cô nàng gây ấn tượng mạnh với công chúng nhờ gương mặt "búng ra sữa", làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn cùng phong cách ăn mặc dễ thương, ngọt ngào. Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của nàng hot girl Instagram từng được ví như "nàng thơ thế hệ mới" - khiến cộng đồng mạng yêu mến và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong giới người đẹp Việt. Xoài Non không ngừng làm mới bản thân. Ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng rõ rệt. Thay vì vẻ ngây thơ ngày trước, giờ đây Xoài Non gây ấn tượng với thần thái chững chạc, gương mặt sắc sảo, phong cách thời trang ngày càng sang trọng, cá tính. Xoài Non tự tin thể hiện bản thân qua những bộ ảnh thời trang, sự kiện, đồng thời dần khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại - bản lĩnh và đầy sức hút. Không những thế, thời điểm hiện tại, Xoài Non còn được chú ý với chuyện tình cảm với Gil Lê sau đổ vỡ hôn nhân. Xoài Non và Gil Lê cũng không ngần ngại gọi nhau bằng những biệt danh thân mật như "anh hàng xóm" và "em bé", khiến người hâm mộ càng thêm tin tưởng vào mối quan hệ của họ. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng cặp đôi đã dọn về sống chung sau khi cùng nhau chuyển nhà. Nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên, nhiều người hâm mộ đang mong chờ một cái kết viên mãn cho cặp đôi Xoài Non và Gil Lê trong tương lai gần.

