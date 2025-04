Đeo nhiều vàng, người đàn ông chết thảm dưới tay hàng xóm

Theo hồ sơ vụ án, sáng 18/2/2025, người dân phát hiện thi thể một cụ ông dưới đám lục bình cạnh mé sông Ông Chưởng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với nhiều thương tích trên người. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực hiện. Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ án ít người qua lại và vào thời điểm rạng sáng, không nhân chứng nên việc điều tra gặp khó khăn. (Hiện trường vụ án) Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Thuận (74 tuổi, nơi cư trú: ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Người nhà cho biết, vào khoảng 1h ngày 18/2, ông Thuận đi xe đạp từ nhà ở ấp Long Định (xã Long Kiến) đi đến chợ Mương Tịnh (ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến) để phụ vợ và con dâu giao thịt heo, chả cá cho khách. Đến khoảng 8h cùng ngày, gia đình không thấy ông về nên chia nhau tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, gia đình phát hiện xe đạp của ông Thuận dựng trong lề đường tại ấp Long Hòa 1, nghi vấn ông Thuận có thể té xuống sông Ông Chưởng nên tổ chức mò tìm. Con trai ông Thuận phát hiện đám cây lục bình nhô lên, kiểm tra bên dưới phát hiện thi thể. Gia đình cũng phát hiện 3 chiếc nhẫn (1 nhẫn trơn trọng lượng 2 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn trơn 1 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn kiểu có cẩn hột đá màu trắng 1 chỉ vàng 18K) ông Thuận đeo trên tay và khoảng 1 triệu đồng mang theo đã bị mất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua rà soát, thu thập thông tin, trinh sát được biết, trong số những mối mà ông Thuận giao thịt hàng ngày có người phụ nữ trung niên bán bún riêu ngang UBND xã Long Kiến có biểu hiện bất thường. Người phụ nữ là Nguyễn Thị Kiều Phương (sinh năm 1981, nơi thường trú: ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới). Phương đã có 2 đời chồng, hiện đang sống cùng chồng sau và 1 con chung, hàng ngày Phương bán bún riêu, thời gian gần đây có nợ nần do cờ bạc số lô, số đề. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lúc này, nguồn tin từ người dân cũng xác định được sau thời gian xảy ra vụ án tại tiệm vàng ở ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, có người phụ nữ trung niên bịt kín khẩu trang đem bán số vàng tương thích với số vàng mà nạn nhân bị mất. Qua làm việc với chủ tiệm vàng được biết khi hỏi tại sao số vàng bị ướt, người phụ nữ bán vàng nói do mới vừa tắm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ban Chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt di biến động của Nguyễn Thị Kiều Phương. Cùng thời điểm này, một mũi công tác khác tiến hành thu thập, dựng hình ảnh cho những người liên quan nhận diện đối tượng. Xác định Phương là nghi phạm hàng đầu, vào 19h ngày 19/2, chưa đầy 48 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, Ban chuyên án đã bắt giữ Phương và khám xét nơi ở, thu giữ được hung khí gây án là cây dao và cây búa đập thịt heo cùng với nhiều đồ vật, tài sản có liên quan. (Con dao gây án) Biết không thể chối tội, Phương khai nhận, thời gian gần đây, do có vay tiền lãi suất cao, không có tiền trả nên có hỏi mượn tiền nhưng ông Thuận không cho mượn. Chính vì vậy, Phương đã đem lòng thù tức, muốn giết ông Thuận để trả thù và lấy vàng vì Phương thấy ông Thuận hay đeo vàng ở tay. Phương chuẩn bị sẵn một con dao sắc và một cây búa dùng để đập thịt heo để trong cốp xe máy. Phương biết, cứ vào khoảng 2h sáng là ông Thuận sẽ chạy xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng, nên Phương chạy xe máy dọc đường để tìm. Gặp nhau, gần mé sông Ông Chưởng, ông Thuận nói Phương đi xuống mé sông để nói chuyện thì sẽ cho mượn vàng. Lúc này, Phương mở cốp xe cầm theo cây búa. Khi xuống mé sông, Phương đã cầm cây búa đánh nhiều lần vào phía sau gáy làm nạn nhân té nằm sấp xuống đám lục bình. Sau đó Phương tiếp tục dùng búa, dao sát hại nạn nhân một cách dã man. Thấy nạn nhân đã chết, Phương tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên tay rồi đi về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo. Sau đó, Phương đem ném bỏ cây búa ngay dưới mé sông sau nhà còn cây dao thì rửa sạch máu để lại vào bếp. Sau đó, Phương tiếp tục mở tiệm bán bún riêu như thường lệ. Đến khoảng 7h ngày 18/2, Phương chạy xe máy đến tiệm vàng ở ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới bán 3 nhẫn vàng được hơn 33 triệu đồng, đem về nhà cất giấu 18,8 triệu đồng trong tủ, số còn lại Phương đem trả nợ của những người vay trước đó và tiêu xài cá nhân. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Em trai chém anh ruột náo loạn trên đường vì mâu thuẫn nhà cửa.

