Ducati New Desmo 450 MX - "cào cào chúa" giá 373 triệu đồng

Hiện tại, các thông số chi tiết của Ducati Desmo 450 MX 2026 mới cũng đã được tiết lộ đầy đủ. Xe sẽ được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 449.6cc, sử dụng hệ thống van Desmodromic – công nghệ quen thuộc trên nhiều mẫu xe của Ducati. Công nghệ mới trên mẫu xe cào cào Ducati Desmo 450 MX 2026 bao gồm cả xe đua Desmosedici GP đang được Marc Marquez và Francesco Bagnaia sử dụng tại giải MotoGP hiện tại. Động cơ mới này sản sinh công suất 62 mã lực tại 9.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạf 53,5 Nm tại 7.500 vòng/phút. Giới hạn vòng tua máy là 11.900 vòng/phút, và Ducati khẳng định đây là một tiêu chuẩn mới trong phân khúc xe địa hình cùng hạng. Với đường kính và hành trình piston là 96 x 62.1 mm, Ducati sử dụng van nạp đường kính 40 mm làm bằng titanium và van xả đường kính 33 mm được tiện từ thép đặc biệt chịu nhiệt cao. Khung sườn của Desmo 450 MX là loại khung nhôm ngoại vi, được thiết kế để giúp xe đạt trọng lượng nhẹ nhất có thể, đồng thời cho phép luồng khí nạp và xả tối ưu. Trọng lượng xe không tính chất lỏng là 104,8 kg, khá nhẹ trong phân khúc. Khung xe chỉ bao gồm 11 bộ phận, ít hơn một nửa so với các đối thủ trên thị trường. Các bộ phận này được chế tạo bằng các công nghệ đúc, rèn và cán hiện đại. Hệ thống treo của Desmo 450 MX đến từ thương hiệu Showa. Phuộc trước là dạng hành trình ngược, đường kính 49 mm, hoàn toàn có thể điều chỉnh với hành trình 310 mm, có phủ lớp chống ma sát Kashima. Phuộc sau cũng cho khả năng điều chỉnh tương tự, với hành trình 301 mm. Về hệ thống phanh, Desmo 450 MX sử dụng hệ thống phanh của Brembo với phanh đĩa trước 2 piston và phanh đĩa sau 1 piston. Đĩa phanh được lấy thương hiệu Galfer, với đĩa trước đường kính 260 mm và đĩa sau 240 mm. Ngoài ra, Desmo 450 MX cũng được tích hợp hàng loạt các trang bị điện tử hiện đại với: Launch Control (kiểm soát xuất phát), Engine Brake Control (kiểm soát phanh động cơ) – có thể điều chỉnh mức độ can thiệp. Xe cũng được tích hợp hai chế độ lái tùy chỉnh được thông qua ứng dụng X-Link và kèm cả Quickshifter. Dự kiến tháng 6 tới xe sẽ chính thức lên kệ tại thị trường châu Âu, mức giá xe Ducati New Desmo 450 MX khoảng 11.245 bảng (tương đương 373 triệu đồng). Đây là mức giá được đánh giá là hợp lý so với những gì mà mẫu mô tô offroad này được trang bị và từ giá trị thương hiệu của Ducati. Video: Giới thiệu xe cào cào Ducati Desmo 450 MX 2026.

