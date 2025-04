Ứng dụng Việt nào “vượt mặt” Facebook, Messenger, TikTok?

Theo báo cáo "The Connected Consumer quý IV/2024," ứng dụng Zalo tiếp tục dẫn đầu tại Việt Nam về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích trong các nền tảng nhắn tin. Tỷ lệ sử dụng của Zalo đạt 80%, vượt xa Messenger (51%) và Facebook (64%). Xét về mức độ yêu thích, Zalo đạt 54%, cao hơn đáng kể so với các nền tảng Zalo giữ vị trí nền tảng yêu thích nhất ở cả ba thế hệ: Gen X (68%), Gen Y (55%), và Gen Z (37%). Đây là quý thứ 17 liên tiếp Zalo dẫn đầu từ năm 2020 – thời điểm vượt qua Messenger và Facebook để trở thành ứng dụng nhắn tin số một Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2024 của VNG cũng cho thấy Zalo có 77,7 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng (MAU), với gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Sự yêu thích đối với nền tảng "Make in Vietnam" này thể hiện xu hướng người dùng trong nước ưu tiên các ứng dụng nội địa. Zalo là một ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến tại Việt Nam, cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho người dùng. Một trong những tính năng đặc biệt của Zalo là khả năng gửi tin nhắn bí mật với chế độ tự hủy. Tính năng này cho phép người dùng gửi tin nhắn mà sau khi người nhận đọc xong, tin nhắn sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định, giúp bảo mật thông tin nhạy cảm. Mời quý độc giả xem thêm video: Xóa ngay hai ứng dụng này nếu không muốn dữ liệu bị gửi về Trung Quốc.

