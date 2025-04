Đê Ngọc Tảo nứt gãy, hiểm hoạ giao thông rình rập

Ngày 9/4/2025, ghi nhận của Báo Tri thức và Cuộc sống, tại vị trí Km10+600 đến Km10+700 đê Ngọc Tảo (xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) vẫn tồn tại tình trạng nứt, gãy mặt đê với độ sâu hoắm chừng 30cm. Đoạn đứt kéo dài khoảng 100m và chạy xuyên tâm tuyến đường đê. Do tuyến đê Ngọc Tảo bị vết nứt “cắt thành đôi” và làm biến dạng bề mặt tạo ra độ chênh lớn không bằng phẳng nên các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, rủi ro bị trượt lốp xe khá lớn. Thậm chí, xe máy dễ bị kẹt cứng vào rãnh đứt nếu không chú ý quan sát, nhất là khi trời tối không có đèn đường chiếu sáng. Được biết, năm 2024, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 6597/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp nứt mặt đê Ngọc Tảo trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Phúc Thọ chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai duy trì thực hiện việc cảnh báo, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đê phạm vi nứt mặt đê. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của vết nứt, đồng thời có biện pháp không để nước mưa chảy vào các khe nứt, lún sụt. Để khắc phục triệt để sự cố, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình “Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng nứt mặt đê Ngọc Tảo trên địa bàn huyện Phúc Thọ”. Dự kiến , nguồn vốn từ nguồn ngân sách TP Hà Nội. Thời gian thi công công trình hoàn thành trước 30/5/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, tại khu vực xảy ra nứt, gãy tuyến đường đê Ngọc Tảo hiện không có dấu hiệu cho thấy nhân lực, vật lực tổ chức khắc phục, sửa chữa vị trí đê hư hỏng. Thậm chí, không có hệ thống cảnh báo an toàn khi lượng phương tiện giao thông di chuyển qua tuyến đường đê này khá đông đúc. Hiện vết nứt, đứt gãy trên bề mặt đường đê Ngọc Tảo ngày càng lan rộng và nguy hiểm. Người tham gia giao thông dễ dàng bị "sập bẫy" tai nạn. Tuyến đê huyết mạch của người dân ven đô Hà Nội đang đe doạ người dân. Video: Đê Ngọc Tảo nứt, gãy gây tiềm ẩn tai nạn giao thông.

