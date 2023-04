Toàn cảnh vụ giải cứu cháu bé 10 tuổi “mắc kẹt” trên tầng 20

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Phố Huế, Hà Nội đã cứu nạn thành công cháu bé 10 tuổi tại tầng 20 chung cư N03 - Nguyễn Công Trứ.

Lực lượng chức năng giải cứu cháu bé.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 6/4, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiếp nhận thông tin từ Trung tâm thông tin Công an TP Hà Nội, có người đang gặp nguy hiểm trên tầng cao nên đã nhanh chóng điều động phương tiện và CBCS Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an phường Phố Huế xác đinh vị trí nạn nhân, tổ chức giải cứu.

Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là học sinh 10 tuổi đang gặp nguy hiểm trên hố tum tầng 20 của tòa nhà N03 - Nguyễn Công Trứ. Khi tiếp cận, nhận thấy sự bất thường từ nạn nhân, tổ công tác đã dùng nhiều biện pháp tâm lý để trấn tĩnh cháu bé, ổn định tinh thần để cháu được an toàn.

Cùng với đó, các lực lượng cứu nạn tiếp cận, triển khai hệ thống an toàn phòng các tình huống xảy ra sự cố. Khi cán bộ cứu nạn thấy an toàn, đã tiếp cận vị trí cháu bé đang mắc kẹt thả dây cứu nạn đồng thời giữ được nạn nhân. Lực lượng chức năng đã vừa cứu nạn vừa trò chuyện động viên, vừa phối hợp các lực lượng phía trên miệng hố tum nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn đã bàn giao cháu bé cho Công an phường Phố Huế, để nhân viên y tế và người thân của nạn nhân chăm sóc, bình ổn sức khoẻ, tinh thần cháu bé.