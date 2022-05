Người dân và CSGT giải cứu xe chở hơn 30 tấn xoài bị lật

Video: Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật. (Nguồn: PLO) Sáng 23/5, tại đường tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), xe đầu kéo mang BKS 29H-792.50 kéo theo rơ moóc do anh Lê Văn Tân (35 tuổi, trú tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển gặp tai nạn. (Ảnh: PLO) Chiếc xe chở xoài từ Tiền Giang ra Hà Nội, khi đến địa phận trên thì mất lái, lật nghiêng bên vệ đường. (Ảnh: Zingnews) Vụ tai nạn khiến 33 tấn xoài chở trên xe đổ tràn xuống đường. (Ảnh: H.N) Chiếc xe container hư hỏng phần đầu và thùng bên phải, tài xế và phụ lái bị thương nhẹ. (Ảnh: PLO) Nguyên nhân do tài xế lái xe đường dài nên buồn ngủ khiến xe mất lái, tông vào cột mốc bên đường rồi lật nhào. (Ảnh: PLO) Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình đã đến hiện trường để thông tuyến đường. (Ảnh: PLO) Công an xã Gia Ninh cũng đã huy động thêm người dân đến hỗ trợ, thu gom lại số hàng hóa bị tràn ra đường. (Ảnh: B.H) Hơn 30 tấn xoài trên thùng xe lúc này đổ tràn ngoài được lực lượng Cảnh sát giao thông cùng người dân địa phương thu gom, mua lại giúp tài xế. (Ảnh: B.H) "Trong một phút bất cẩn tôi đã không may gây ra tai nạn. Nhìn số hàng bị tràn ra đường cùng xe hư hỏng, tôi không biết phải làm sao. Nhưng rất may trong chốc lát đã được bà con cùng đội CSGT đến hỗ trợ, thu gom và mua lại một ít số hàng. Thực sự rất biết ơn mọi người", tài xế Tân chia sẻ. (Ảnh: B.H)



Video: Người dân và cảnh sát ‘giải cứu’ xe chở 33 tấn xoài bị lật. (Nguồn: PLO) Sáng 23/5, tại đường tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), xe đầu kéo mang BKS 29H-792.50 kéo theo rơ moóc do anh Lê Văn Tân (35 tuổi, trú tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển gặp tai nạn. (Ảnh: PLO) Chiếc xe chở xoài từ Tiền Giang ra Hà Nội, khi đến địa phận trên thì mất lái, lật nghiêng bên vệ đường. (Ảnh: Zingnews) Vụ tai nạn khiến 33 tấn xoài chở trên xe đổ tràn xuống đường. (Ảnh: H.N) Chiếc xe container hư hỏng phần đầu và thùng bên phải, tài xế và phụ lái bị thương nhẹ. (Ảnh: PLO) Nguyên nhân do tài xế lái xe đường dài nên buồn ngủ khiến xe mất lái, tông vào cột mốc bên đường rồi lật nhào. (Ảnh: PLO) Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình đã đến hiện trường để thông tuyến đường. (Ảnh: PLO) Công an xã Gia Ninh cũng đã huy động thêm người dân đến hỗ trợ, thu gom lại số hàng hóa bị tràn ra đường. (Ảnh: B.H) Hơn 30 tấn xoài trên thùng xe lúc này đổ tràn ngoài được lực lượng Cảnh sát giao thông cùng người dân địa phương thu gom, mua lại giúp tài xế. (Ảnh: B.H) "Trong một phút bất cẩn tôi đã không may gây ra tai nạn. Nhìn số hàng bị tràn ra đường cùng xe hư hỏng, tôi không biết phải làm sao. Nhưng rất may trong chốc lát đã được bà con cùng đội CSGT đến hỗ trợ, thu gom và mua lại một ít số hàng. Thực sự rất biết ơn mọi người", tài xế Tân chia sẻ. (Ảnh: B.H)