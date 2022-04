Thượng úy CSGT gây bão mạng, làm đủ việc để cứu hộ chó mèo

Thượng úy CSGT Lê Hùng Dương là nhân vật đang nhận được sự quan tâm thời gian qua nhờ cứu hộ chó mèo từ lò mổ hoặc suýt bị đem đến lò mổ. Số chó mèo anh hiện đang cưu mang đã lên đến 60 con. Thượng úy Lê Hùng Dương (sinh năm 1990) hiện đang công tác tại đội CSGT Thành phố Buôn Ma Thuột, công an tỉnh Đắk Lắk. Từ nhỏ, anh đã hết lòng yêu thương động vật; từ con gà, con mèo đến những chú chó của nhà cũng như xung quanh làng xóm. Cơ duyên đưa chiến sỹ CSGT đến với công việc bao đồng này là trong một tối đi làm về, Dương tình cờ phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy chở theo 2 bao tải bên trong rất nhiều chó. Lúc này, do hoảng sợ, các đối tượng đã ném bao tải xuống đất rồi bỏ chạy thoát thân. Sau lần giải cứu số chó suýt bị trộm, trong đó có một con đang mang thai và bị chích điện yếu ớt, tình yêu thương của thượng úy CSGT Lê Hùng Dương dành cho chúng ngày càng lớn. Đây cũng là lý do anh trở thành người "bao đồng", chuyên giải cứu chó mèo bị chích điện, bị đánh đập, bỏ rơi, thậm chí chuẩn bị vào lò mổ để phục vụ các quán nhậu đông khách... Với tình yêu thương dành cho động vật, hiện tại anh đã cưu mang khoảng 60 con chó, mèo. Dù làm nhiệm vụ của một chiến sỹ CSGT nhưng anh Dương vẫn tranh thủ thời gian để chăm sóc chúng, hoặc đi giải cứu chó mèo ở những nơi khác. Theo như anh Dương chia sẻ, số tiền để nuôi 60 con chó, mèo trong một tháng là khá lớn, với đồng lương 10 triệu đồng Thượng úy Dương không thể đủ kinh phí để lo cho đàn chó được. Để đảm bảo có đủ kinh phí cứu hộ động vật như ước mơ bấy lâu, anh Dương đã phải làm thêm nhiều công việc khác như bốc vác, phụ hồ, làm thuê,...để kiếm thêm thu nhập. Được biết, một ngày của Thượng úy Dương đặc biệt hơn rất nhiều so với đồng nghiệp. Anh dậy từ 5 giờ sáng dọn dẹp, đi chợ mua thức ăn rồi mới đến cơ quan. Tới hơn 11h khi đi làm về lại tất bật nấu cháo, đổ thức ăn ra tô cho từng chú một, có những bé mèo hay chó bị liệt, Dương lại đến tận chỗ để bón cơm vào miệng cho chúng. Cuối giờ chiều mọi quy trình lại lặp lại một lần nữa cho tới 2, 3 giờ sáng, chàng trai mới bắt đầu lo cho giấc ngủ của mình. Những chú chó được thượng úy Dương giải cứu khi đưa đến các lò mổ và bị bỏ rơi. Thượng úy cũng thường xuyên lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ với những chú chó của mình, xem chúng như một phần cuộc sống. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

