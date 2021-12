Hành trình phá án: Giám đốc giết đối tác làm ăn để cướp tiền

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h ngày 5/3/2012, trên đường đi vào rừng phát hoang để thu hoạch gỗ keo lá tràm, hai anh Ngô Ngọc Tuấn và Cao Kim Lực trú thôn Hòa Phát phát hiện một xác chết là nam giới nằm ngửa bên lề đường dẫn vào Trại chăn nuôi lợn rừng Trung Sơn (thuộc địa bàn thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Lúc đầu, các anh tưởng có người say rượu nên đến để xem, nhưng khi đến nơi mới phát hiện đó là một xác chết, trên cơ thể nạn nhân nhuộm đỏ máu. Anh Tuấn vội chạy báo tin cho Công an xã Hòa Phú. Ngay sau đó, thông tin án mạng đã được trình báo đến cơ quan chức năng… Nhận được tin báo, Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, Công an xã Hòa Phú nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và truy tìm tung tích nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là Trần Nam Hoàng (SN 1977), nguyên quán tại Tiền Giang, là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phước Thịnh ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, mặc quần tây, áo sơ mi kẻ sọc, chân đi giày đen, trong túi quần có 1 chiếc điện thoại di động. Bên cạnh tử thi có 2 con dao Thái Lan cán vàng, 1 bút bi và một số tiền có mệnh giá 5.000 đồng và 50.000 đồng vương vãi… Sau khi liên lạc với người nhà nạn nhân, Cơ quan điều tra biết được, nạn nhân Hoàng vừa đáp chuyến máy bay chiều ngày 4/3/2012 đến Đà Nẵng thì ngay trong đêm đã gặp nạn. Căn cứ vào những dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân và hiện trường nơi xảy ra án mạng, Công an bước đầu nhận định đây là một vụ giết người để cướp tài sản vì thông tin nắm được là nạn nhân đến Đà Nẵng để giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, vì địa bàn gây án của hung thủ nằm khá xa khu dân cư, người thân của nạn nhân thì ở xa chưa đến kịp. Vì vậy, ngay sau khi lập biên bản vụ việc, thi thể nạn nhân đã được chuyển đến nhà xác của Bệnh viện Đà nẵng để thực hiện việc khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết. Đến 11h cùng ngày, Công an đã rà soát và xác định được nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân Hoàng là Nguyễn Hồng Phú (24 tuổi), trú tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu - Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải Lâm. Lập tức Nguyễn Hồng Phú được Cơ quan điều tra triệu tập. Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Phú luôn miệng cho rằng mình vô can và loanh quanh chối tội, nhưng thông qua việc kiểm tra thân thể, các điều tra viên đã phát hiện trên bàn tay trái của Phú có một vết thương còn mới và được khâu rất vội vàng. Phú cho rằng vết thương này có là do Phú đã bất cẩn trong việc vận hành máy cưa vào buổi sáng. Thế nhưng, qua quá trình xác minh, các điều tra viên đã chứng minh được rằng nhiều ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, hệ thống máy móc trong xưởng cưa của Công ty TNHH Phú Hải Lâm không hề khởi động. Với những chứng lý đầy thuyết phục, đến 20h cùng ngày, tên thủ ác đã cúi đầu nhận tội và xác nhận vết thương trên tay là do lúc giằng co với nạn nhân bị dao đâm phải. Phú khai rằng: Phú là Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải Lâm, có trụ sở ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu có chức năng chuyên sản xuất và kinh doanh ván ghép thanh, ván sàn và trang trí đồ gỗ nội - ngoại thất. Vào thời điểm cuối năm 2011, do bị ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế chung nên doanh nghiệp của Phú hoạt động không có hiệu quả. Tiền lương trả cho công nhân không có, trong khi đó lãi vay của các cá nhân và ngân hàng ngày một nhiều thêm… Trong tình thế đó Phú đã lên mạng Internet để rao bán hệ thống máy móc và nhà xưởng của mình. Đầu năm 2012, Phú nhận được điện thoại của anh Trần Nam Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát Thịnh có trụ sở tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM chuyên kinh doanh, buôn bán thiết bị sản xuất đồ gỗ hỏi mua máy móc và nhà xưởng. Theo thỏa thuận, chiều ngày 4/3/2012, anh Hoàng sẽ đáp máy bay đến Đà Nẵng để xem hàng. Khoảng 20h ngày 4/3/2012, khi anh Hoàng đặt chân đến Đà Nẵng, Phú đã dùng xe máy mang BKS 73E1.01934 của cô bạn gái là Huỳnh Thúy Nga (22 tuổi), trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), đang tạm trú gần nhà Phú đến đón. Trước khi đi, Phú đã mua 2 con dao Thái Lan thủ sẵn trong người với âm mưu giết đối tác, cướp tài sản… Từ sân bay Đà Nẵng, Phú chở anh Hoàng đi lòng vòng để xem phố phường Đà Nẵng và cùng nhau trò chuyện. Biết anh Hoàng có mang theo tiền để đặt cọc nếu như Phú đồng ý bán hệ thống máy móc và nhà xưởng của mình cho anh ta, nên Phú đã chở anh Hoàng đến đoạn đường vắng nằm trên địa bàn thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú để hành sự. Sau khi đâm nhiều nhát dao vào ngực anh Hoàng và biết chắc anh Hoàng đã chết. Phú đã lấy tài sản cùng chiếc túi xách của nạn nhân mang về nhà riêng ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để cất giấu. Trên cơ sở những lời khai của kẻ thủ ác, lúc 23h cùng ngày, Công an Đà Nẵng đã Quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Phú và thực hiện lệnh khám xét nơi cư trú của hung thủ. Tại nhà riêng của Phú, Cơ quan điều tra đã tìm thấy chiếc túi xách của anh Hoàng cùng với tư trang, 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, 1 máy tính xách tay và 3.369.000 đồng Phú khai là lấy được sau khi giết chết nạn nhân. Ngày 25/8/2012, Nguyễn Hồng Phú bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên án tử hình dành cho tội danh "giết người" và 7 năm tù cho tội "cướp tài sản", ngoài ra bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 144 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí.

