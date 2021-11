Bà Phương Hằng tuyên bố kiện, soi động thái của Vy Oanh

Ngày 9/11, bà Phương Hằng tuyên bố khởi kiện ca sĩ Vy Oanh tội cố ý chống phá quỹ từ thiện Hằng Hữu của gia đình mình. "Động cơ nào khiến cho Vy Oanh làm điều này? Vì tôi và Vy Oanh không hề quen biết nhau trước đó. Tôi sẽ đề nghị cơ quan công an làm rõ tổ chức nào đứng sau lưng Vy Oanh, đã lên kế hoạch giật dây để Vy Oanh làm điều đó. Và mang ý đồ gì mà Vy Oanh cùng nhóm đánh phá vào nhà máy oxy, vào quỹ thiện nguyện của chúng tôi. Quý vị hãy chờ xem, tôi nói được sẽ làm được", bà Hằng cho hay. Ảnh: Vietnamnet Trước thông tin bị bà Hằng dọa kiện, Vy Oanh đã lên tiếng. Tối ngày 9/11, nữ ca sĩ cho rằng bà Hằng chỉ muốn lôi kéo đám đông, đánh lạc hướng dư luận. "Đằng ấy có bao nhiêu luật sư, đằng này em cũng có từng ấy. Lúc trước CEO lợi dụng lúc em bầu bí sắp sinh nên chơi trò chia rẽ gia đình em mà còn không ăn thua, nghĩ sao giờ làm được vậy trời", Vy Oanh nói thêm. Nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh nắm tay chồng. Lùm xùm giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng bắt đầu từ tháng 5/2021. Sau khi lời qua tiếng lại với nữ đại gia này, tháng 6/2021, giọng ca “Đồng xanh” làm đơn tố cáo bà Phương Hằng vu khống, xúc phạm danh dự của cô. Theo nội dung đơn tố cáo, bà Hằng đã sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm Vy Oanh là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê cho đại gia…Ảnh: FB Vy Oanh Gần đây, Vy Oanh thông báo, hồ sơ vụ án đã được cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM thụ lý. Cô cùng luật sư nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án và đã nhận được đơn xác nhận. Ảnh: FB Vy Oanh Đáng chú ý, ngày 5/11, Vy Oanh xác nhận đã gửi đơn tới Công an TPHCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp do cô rất lo sợ có thể gặp nguy hiểm vì lời đe dọa của một số người. Ảnh: FB Vy Oanh Vy Oanh cho biết sau khi làm đơn tố giác bà Hằng, cô nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Ảnh: FB Vy Oanh "Điều đó khiến bản thân tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tôi tin rằng chỉ có luật pháp mới có thể bảo vệ tôi", cô nói. Ảnh: FB Vy Oanh Trở lại lùm xùm với bà Phương Hằng, Vy Oanh bị nữ doanh nhân này yêu cầu thử ADN các con với 3 người vào ngày 8/11. Về phần mình, Vy Oanh đáp trả gay gắt. Ảnh: FB Vy Oanh Gần đây, giữa ồn ào với bà Hằng, Vy Oanh cập nhật hình ảnh đi từ thiện. Ảnh: FB Vy Oanh Ngoài ra, nữ ca sĩ còn khoe vợ chồng cô được các doanh nhân khen ngợi. Ảnh: FB Vy Oanh Vy Oanh chia sẻ: “Xong chương trình thiện nguyện các anh chị ghé thăm dự án công trình của gia đình em. Vui thật vui, toàn doanh nhân lao động chân chính và các anh chị mình quý mến thôi, đẹp tấm lòng là sẽ có tất cả từ niềm vui, tinh thần, sức khỏe. Anh chị em ta cứ thế cống hiến cho người cho đời thôi. Ở đây không có dịch, lênh đênh trên con tàu nhà em hít thở tí khí trời. Đi về các anh chị cứ khen vợ chồng em suốt làm em muốn bay luôn”. Ảnh: FB Vy Oanh Xem video "Nói Vy Oanh là gái bao, giật chồng, đẻ thuê, nữ đại gia có thể bị xử lý ra sao". Nguồn PLO

