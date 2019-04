Tình tiết mới vụ nam sinh lớp 8 bị bố đánh dã man phải nhập viện

Chiều 8/4, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Hoa, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Thuận, ở xã Hương Long thì vợ chồng chị sinh được 2 người con (1 trai, 1 gái).



Trong quá trình chung sống, giữa chị Hoa và anh Thuận có nhiều mâu thuẫn với nhau nên cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Ngoài ra, trong lúc đang là vợ chồng với nhau, anh Thuận nhiều lần đánh đập vợ con.

Cũng theo chị Hoa, cách đây khoảng 4 năm, do mâu thuẫn về tình cảm trong cuộc sống, anh Thuận đã đánh gãy tay chị này và còn dọa giết. Do lo sợ nên chị Hoa không dám tố cáo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan công an.

"Bố nó trước đây từng đánh tôi gãy tay và còn dọa giết nên tôi không dám trình báo công an. Sau đó, không chịu được nữa nên tôi phải làm đơn ra tòa để xin ly hôn cách đây hơn 3 năm. Hiện giờ tôi phải trốn vì bố nó đang tìm đòi giết vì nghi tôi trình báo chính quyền và cơ quan công an việc đánh đập con", chị Hoa khẳng định.

Hình ảnh em Nguyễn Hoàng L. với nhiều vết thương trên cơ thể do bị bố đánh đập. Cũng theo chị Hoa, sau khi ly hôn thì em Nguyễn Hoàng L. ở cùng với bố và ông bà nội tại xã Hương Long, còn đứa con gái ở cùng chị tại thị trấn Hương Khê. Trong quá trình chung sống thì một số lần mẹ con chị bị anh Thuận đấm, đánh, dọa giết nhưng đành nhẫn nhục chịu được.



Một số đồng nghiệp cũng xác nhận, trước đây họ có biết việc chị Hoa bị chồng đánh gãy tay do mâu thuẫn tình cảm.

Linh kể lại cho chị Hoa biết, tối 7/4, em này bị bố đấm, dùng cây đánh hơn 30 phút. Lúc em này bị đánh thì "người tình" của bố ở cùng nhà không can ngăn mà còn đứng nhìn và cười.

Vụ nam sinh lớp 8 bị bố đánh dã man phải nhập viện: Vợ cũ tố chồng cũng từng đánh mình gãy tay và dọa giết-2Vụ nam sinh lớp 8 bị bố đánh dã man phải nhập viện: Vợ cũ tố chồng cũng từng đánh mình gãy tay và dọa giết-3

Trước đó, bà Phan Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Đồng cho biết, sáng 8/4, khi em Nguyễn Hoàng L., học sinh lớp 8 tới trường thì có biểu hiện mệt mỏi, hoảng loạn và ngất xỉu nằm gục lên bàn. Khi lại kiểm tra thì các thầy cô giáo tá hỏa khi em này có nhiều vết thương mới và cũ khắp trên cơ thể do đòn roi gây ra. Em L. cho hay, tối 7/4, mình bị bố dùng cây gỗ đánh đập và dùng tay đấm do bực tức.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã chuyển em này tới bệnh viện cấp cứu và thông báo cho người mẹ biết.

Hiện, chị Hoa đang là Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Bông Sen, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Sau khi biết tin L. bị đánh, chị Hoa đã xin phép nhà trường tới bệnh viện chăm sóc con. Khi nhìn thấy còn bị bố đánh đập dã man, người mẹ rất đau lòng.

Ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin, chính quyền đã chỉ đạo công an xã phối hợp với Công an xã Phúc Đồng lập hồ sơ vụ việc, triệu tập anh Thuận tới làm việc.