Trần Đình Sang bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ

Trao đổi với PV về vụ việc, một lãnh đạo UBND phường Minh Tân (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết: Sáng 9/4, cơ quan Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giam Trần Đình Sang (39 tuổi, ở thường trú tại tổ 7) để điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật.



Nghi can Trần Đình Sang bị bắt giữ về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào ngày 23/3, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Văn Sáng làm tổ trưởng tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến đường tại thành phố Yên Bái.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, đồng chí Phùng Tiến Việt và các đồng đội trong tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động đang di chuyển từ Km3 về Km2 đường Điện Biên, thành phố Yên Bái thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 21B1 - 771.91, chở theo 2 người ngồi phía sau, cả ba không đội mũ bảo hiểm, chiếc xe không có gương chiếu hậu.

Thấy có dấu hiệu vi phạm, tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý. Chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, người vi phạm đã dừng xe, thừa nhận những lỗi mà mình mắc phải và mong muốn được lực lượng công an xem xét giảm bớt mức xử phạt.

Nhận thấy người vi phạm đã nhận ra hành vi của mình, hợp tác với lực lượng công an, các chiến sỹ cảnh sát cơ động đã nhắc nhở người vi phạm, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ra quyết định xử phạt một trong ba lỗi vi phạm (không đội mũ bảo hiểm, mức phạt 150 nghìn đồng), yêu cầu người vi phạm phải lắp gương chiếu hậu cho chiếc xe của mình và không tiếp tục chở quá số người quy định.

Vụ việc diễn ra bình thường, cách xử lý người vi phạm là có tình, có lý, người vi phạm đã nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, trong quá trình tổ tuần tra đang ra quyết định xử phạt đối với người vi phạm thì Trần Đình Sang (trú tại tổ 7, phường Minh Tân) điều khiển ô tô tới vị trí xử lý vi phạm, sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Đồng thời, Sang liên tục có những lời lẽ xúc phạm, khiêu khích hết sức thô tục đối với cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động (theo như những lời lẽ mà Trần Đình Sang nói trong đoạn video thì lực lượng cảnh sát cơ động không được xử phạt tại chỗ vì mức xử phạt đối với các lỗi chở 3, không đội mũ, không có gương chiếu hậu là trên 150 nghìn đồng).

Sau khi giải quyết xong trường hợp vi phạm, tổ tuần tra lấy xe mô tô để tiếp tục thực thi nhiệm vụ thì Trần Đình Sang tiếp tục có những lời nói thô tục, khiêu khích cán bộ, chiến sỹ, dùng cơ thể, chân chặn chiếc xe mà đồng chí Phùng Việt Tiến điều khiển.

Trước những hành động của Trần Đình Sang, cán bộ của tổ tuần tra liên tục đề nghị Sang không gây cản trở, không có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm mình; tuy nhiên Trần Đình Sang không những không thực hiện mà còn dùng tay đấm vào vùng mặt của đồng chí Phùng Tiến Việt, do đồng chí Việt đội mũ bảo hiểm nên Trần Đình Sang chỉ đấm vào kính chắn gió, không trúng mặt, không gây thương tích cho đồng chí Việt.

Thấy Trần Đình Sang có hành động hành hung cảnh sát , các đồng chí Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Thanh Tùng, Giàng A Lầu (là thành viên của tổ tuần tra) đã lao vào khống chế Sang, không để đối tượng tiếp tục hành hung đồng chí Việt, đồng thời đưa Sang về trụ sở Công an phường để giải quyết.

Được biết, Trần Đình Sang có tài khoản Facebook cùng tên được khá nhiều người theo dõi.

Nhiều ý kiến người dân chứng kiến lực lượng công an tiến hành bắt, khám xét nơi ở của Trần Đình Sang đều cho rằng: "Đây là một trong những anh hùng bàn phím, quá ảo tưởng sức mạnh bản thân”; "Vụ việc mà Sang gây gổ vô cớ với cảnh sát cơ động vào ngày 23/3 cũng chỉ là hành động tự làm mới tài khoản của mình nhằm lôi kéo người theo dõi”.