Tình tiết mới vụ gia đình 3 người chết ở Bình Dương

Khi đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, anh Tuấn vội nhìn qua khe hở cửa sổ thì bàng hoàng thấy chị H và con gái tử vong dưới nền nhà, còn anh C tử vong trong tư thế treo cổ ngay cửa chính.

Chiều 27.5, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - đã trực tiếp đến hiện trường vụ 3 người trong gia đình tử vong bất thường trong phòng trọ tại phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) chỉ đạo công tác điều tra.

Đến 13h cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Anh Trần Văn C (37 tuổi) và vợ là chị Phạm Thị H (31 tuổi, cùng quê Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) và con gái 4 tuổi. Chị H đang mang thai tháng thứ 9 và sắp sinh.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Ảnh: V.D Là người đầu tiên phát hiện sự việc, anh Nguyễn Văn Tuấn (50 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Dĩ An) cho biết, vào khoảng 8h30 sáng nay (27.5), khi anh sang tìm anh C thì thấy phòng trọ khoá cửa bên trong, gọi mãi không thấy ai trả lời nên anh nhìn qua cửa sổ để ngó vào. Anh Tuấn bàng hoàng nhìn thấy bé gái 4 tuổi nằm bất động ở gần cửa sổ, trên mặt có nhiều máu. Cạnh đó là chị H cũng nằm bất động, toàn bộ người bị trùm chăn lên trên. Tiếp tục nhìn xung quanh phòng trọ, anh Tuấn phát hiện anh C bị treo cổ lơ lửng ở khu vực cửa chính, trên sợi dây có nhiều vết máu. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Khi tiến hành phá cửa phòng trọ, cảnh sát phát hiện cả 3 nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều giờ. Chị H đang mang thai tháng thứ 9. Theo hàng xóm cho biết, vợ chồng anh C là những người hiền lành, hoà nhã với láng giềng. Chị H bán trái cây ở khu chợ gần phòng trọ, còn anh C đi giao sữa bắp cho các quán cà phê trên địa bàn. Anh Tuấn - người đầu tiên phát hiện sự việc. Ảnh: V.D Ngoài bé gái 4 tuổi và đứa bé đang còn trong bụng mẹ đã tử vong, vợ chồng anh C còn có 1 cô con gái lớn năm nay 7 tuổi ở ngoài quê cùng ông bà.



“Vợ chồng C là những người sống rất hoà nhã, hiền lành. Hàng xóm chưa bao giờ thấy họ cãi vã to tiếng gì với nhau cả”, anh Tuấn chia sẻ.

Quan sát thực tế, hiện trường nơi xảy ra vụ việc là căn phòng trọ nằm cạnh đường ray xe lửa thuộc địa bàn Khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Một cán bộ điều tra cho biết, hiện trường bên trong căn phòng trọ không có gì xáo trộn. Bước đầu, Cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ án mạng chồng giết vợ con rồi sau đó tự sát.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

*)Title do Kiến Thức biên tập lại