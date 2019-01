Tình tiết bất ngờ vụ 2 xe khách đâm nhau trên QL1, 14 người thương vong

Liên quan đến vụ tai nạn 2 xe khách đâm nhau trên QL1 (đoạn qua xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) vào lúc 1h sáng nay (9/1), Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, cả hai chiếc xe đều thuộc một công ty vận tải và còn thời hạn đăng kiểm.



Theo đó, xe khách biển kiểm soát 81B-007.64 nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, chủ xe là Công ty TNHH vận tải Hồng Hải (45 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai). Xe có hạn kiểm định đến hết ngày 21/5/2019.

Xe khách biển kiểm soát 81B-001.40 nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2011 tại Việt Nam, cũng thuộc sở hữu của Công ty TNHH vận tải Hồng Hải. Xe này có hạn kiểm định đến hết ngày 24/3/2019.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Bình Định. Liên quan tới vụ tai nạn xe khách nói trên, sáng 9/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn) thăm hỏi các nạn nhân.

Qua trao đổi, bác sĩ Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, tất cả các nạn nhân đều bị chấn thương phần mềm, một số trường hợp đang được phẫu thuật và không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.