Tin nóng ngày 28/9: Tài xế Vinasun và Mai Linh đánh nhau bể đầu

1. Tài xế Vinasun và Mai Linh đánh nhau bể đầu: Ngày 28/9, Công an xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đánh nhau. Do mâu thuẫn tranh giành khách, 3 người đi trên xe taxi Vinasun đã cầm theo vật cứng rượt đánh tài xế taxi Mai Linh. Tài xế taxi Mai Linh đã nhặt được khúc cây và đánh trả. Hậu quả, khiến tài xế taxi Mai Linh bị đánh chảy máu đầu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 2. Xe container cháy trơ khung khi đang lưu thông trên quốc lộ 1: Khoảng 5h20 ngày 28/9 trên tuyến tránh Quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), một xe container mang BKS 92C-075.30 kéo theo rơ mooc BKS 92R-001.47 chạy theo hướng Bắc - Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau gần 30 phút đồng hồ dập lửa, đám cháy mới được khống chế. Tại hiện trường, phần đầu của xe container bị thiêu rụi đến trơ khung. 3. Bắt kẻ đâm, chém người ở tiệc sinh nhật sau 6 giờ gây án: Đến 4h sáng 28/9, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Quách Văn Sang (17 tuổi), kẻ đâm chết bạn trong tiệc sinh nhật và áp giải từ Đồng Nai về để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, trong tiệc sinh nhật, giữa Sang và Nguyên xảy ra mâu thuẫn. Sang lập tức rời quán karaoke về nhà mình cạnh đó lấy một dao Thái Lan mang sang đâm chết nạn nhân. 4. Khởi tố nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Phú Yên: Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Công, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Yên. Ông Nguyễn Công bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng. 5. Truy tìm kẻ khiến nữ sinh lớp 8 mang thai 5 tháng: Ngày 28/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh N.T.N (13 tuổi, ngụ xã Quảng Long, huyện Quảng Xương) mang thai 5 tháng tuổi. Trước đó, chị N.T.H trình báo về việc con chị là cháu N. bị một thanh niên tên L. (28 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương) quan hệ dẫn đến có thai, và đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 6. Bắt 7 đối tượng tuổi teen, gây ra hàng loạt vụ cướp: Ngày 28/9, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ 7 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản. Phương thức là các đối tượng đeo khẩu trang điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường quốc lộ bám theo người đi đường, lựa chọn nơi vắng rồi cướp tài sản của nạn nhân. Tất cả vụ cướp, tài sản ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. 7. Mất mạng vì sờ soạng, đòi quan hệ tình dục đồng tính: Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt chung thân bị cáo Nguyễn Hữu Thực (SN 1999, ở Ngọc Lâm, Long Biên) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Duy Hiếu (SN 1987, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trước đó, do anh Hiếu sờ soạng, muốn quan hệ tình dục đồng tính với Thực nên đã bị Thực đâm tử vong. >>> Xem thêm video: Cận cảnh "trai bao" làm chuyện "bậy" với đại gia đồng tính. Nguồn: ANTV.

