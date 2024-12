Tận thấy Bugatti Chiron hơn 125 tỷ "độc bản" của đại gia Thái Lan

Bugatti Chiron Super Sport giới hạn 60 xe trên toàn cầu, đi kèm mức giá bán 3,9 triệu đô la (khoảng 90 tỷ đồng), cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn và ước tính trên 20 xe đang có mặt tại châu Á, tuy nhiên, 1 đại gia Thái Lan đã chơi lớn, khi tùy chọn 1 độc phẩm có 1 không 2 trên thế giới. Được gọi bằng cái tên "Le Passage du Temps", đây là chiếc xe Bugatti Chiron Super Sport hàng thửa theo yêu cầu của 1 đại gia ở Thái Lan, xe có giá chưa thuế 5,25 triệu USD (tương đương 125 tỷ đồng), cao hơn 1,35 triệu đô la so với giá khởi điểm. 'Le Passage du Temps' là hiện thân thực sự của di sản phong phú và tay nghề thủ công vượt thời gian của Bugatti. Các chi tiết 'cát vàng' được chế tác tinh tế bên cạnh carbon xám và xanh. Xe đi kèm bộ mâm đa chấu rất lạ mắt. Nội thất của xe được phối màu chưa có xe Chiron nào sở hữu, khi phía tài xế có màu xanh French Racing Blue đại diện cho hiện đại, và phía hành khách là màu đen Beluga Black tượng trưng cho thời gian của đại tây dương. Dù vậy, chiếc siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport độc bản của đại gia Thái Lan vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm. Khối động cơ này đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Video: Bugatti Chiron hơn 125 tỷ "độc bản" của đại gia Thái Lan.

