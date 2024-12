Sốc với giá Ferrari Purosangue rao bán lại "kênh" tới 7,1 tỷ đồng

Ở thị trường xe SUV cao cấp có nhiều thương hiệu đình đám nhảy vào cuộc chơi như Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin và Porsche, nhưng Ferrari mới là sự khác lạ khi xe SUV của họ, mẫu Ferrari Purosangue 2024 mới là chiếc duy nhất được bán với động cơ V12 hút khí tự nhiên 6,5 lít. Và câu trả lời cho cơn sốt SUV Ferrari Purosangue đã có, một chiếc xe dường như chỉ tồn tại để khiến những người theo chủ nghĩa thuần túy thích cổ máy sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, V12 cũng như là các nhà sưu tập hay các tay đầu cơ phải đấu tranh giành giật để nhanh có suất mua hàng. Ferrari Purosangue hiện là mẫu siêu SUV đầu tiên xuất hiện trên thị trường xe đã qua sử dụng tại Hoa Kỳ lại được niêm yết với mức giá cao hơn nhiều so với giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất, dù mức giá xe Ferrari Purosangue khởi điểm chỉ 400.000 USD (khoảng 9,5 tỷ đồng). 3 trong số 4 chiếc Purosangue hiện đều có giá chào bán cao ngất ngưởng là 699.980 đô la. Con số này cao hơn khoảng 300.000 USD (khoảng 7,1 tỷ đồng) so với giá khởi điểm ban đầu của siêu SUV. Mức chênh lệch này không phải do thuế gây ra như nhiều thị trường khác, mà ở tùy chọn mà các xe Ferrari Purosangue này sở hữu cũng như lợi nhuận khủng mà đại lý mong muốn có được. Một trong ba chiếc được sơn màu đen và đã đi được 200 dặm (320 km), một chiếc khác được sơn màu xám và đã đi được 210 dặm (338 km), trong khi một chiếc màu đỏ cũng được rao bán với 23 dặm (37 km), mới tinh. Thật thú vị, những chiếc xe màu đen và xám đã có sẵn tại đại lý từ cuối tháng 8 nhưng vẫn chưa được bán. Chiếc màu đỏ đã được bán từ đầu tháng 10. Chiếc Purosangue thứ tư đã cập bến trong tháng này. Chiếc xe được sơn màu xanh lam tuyệt đẹp và đã chạy được 109 dặm (175 km). Đây là chiếc xe có giá cả phải chăng nhất hiện có, với mức giá 679.980 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng), dù vậy, nó vẫn chênh khoảng 279.000 USD. Rõ ràng là mẫu xe Ferrari Purosangue thực sự rất tuyệt, nhưng việc phải trả gần 700.000 USD cho một chiếc SUV thì thật vô lý. Mức giá đó đặc biệt điên rồ khi bạn cân nhắc đến một chiếc Lamborghini Urus 2025 mới có giá khởi điểm chỉ hơn 240.000 USD. Ngoài ra còn có một số chiếc Ferrari SF90 Stradale có giá dưới 600.000 USD (tương đương khoảng 14,2 tỷ đồng), dù tính thực dụng không bằng Purosangue, nhưng nó nhanh hơn đáng kể. Video: Giới thiệu mẫu siêu SUV Ferrari Purosangue 2024,

