Soi cặp đôi Lamborghini triệu đô "bài trùng" của đại gia Nhật Bản

Nói về độ chơi siêu xe Lamborghini triệu đô tại Nhật Bản, không ai không biết đến sự phá cách với các xe màu sặc sỡ, lấp đèn chói lóa, nhưng cũng có 1 số người chơi xe kín tiếng, chỉ tập trung vào 1 màu nhất định, đơn cử như chủ nhân bộ sưu tập xe trong bài viết này. Trong garage của mình anh có vài chiếc siêu xe của Lamborghini, nhưng nổi bật trên hết vẫn là 1 cặp xe đồng màu. Cụ thể, chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster và Revuelto của đại gia Nhật Bản có màn sơn trùng nhau, 1 sự chơi xe rất đẳng cấp. Siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster có sự khác biệt rõ ràng nhất so với bản coupe chính là "mái nhà" bằng sợi carbon có thể tháo lắp dễ dàng bằng tay. Mui xe chia thành hai phần riêng biệt giống với Aventador SV Roadster tại Việt Nam, mỗi chiếc mui của Aventador SVJ Roadster có trọng lượng khoảng 6 kg. Nếu cần bỏ mui, các khách hàng thao tác khá đơn giản chỉ cần ấn nút được đặt sẵn sau trần xe. Phần mui tháo ra sẽ được để ở khoang hành lý phía trước. Ngoài ra, xe còn có nắp khoang động cơ thiết kế lại và có thêm 1 cửa sổ thứ 3, sau hàng ghế ngồi. Lamborghini Aventador SVJ mui trần sẽ được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm.Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Những trang bị ấn tượng này cho phép Lamborghini Aventador SVJ Roadster tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, chậm hơn 0,1 giây so với bản Coupe và 0-200 km/h trong 8,8 giây. Vận tốc tối đa của siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster sẽ là 350 km/h. Còn siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), máy xăng V12 tạo ra công suất tối đa 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Video: Siêu xe Lamborghini Aventador SVJ tại Nhật Bản.

