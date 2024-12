Chi tiết Toyota Urban Cruiser 2025 - SUV điện "giá mềm" 181 mã lực

Toyota Urban Cruiser 2025 mới về cơ bản là phiên bản phát triển từ mẫu Suzuki e-Vitara. Điểm khác biệt lớn nhất là huy hiệu Toyota và những đường nét thiết kế sắc nét hơn. Urban Cruiser có cả phiên bản FWD và AWD, mang đến cho mẫu xe nhà Toyota một khoang cabin rộng rãi so với kích thước nhỏ gọn của xe. Với chiều dài 4.285 mm, mẫu xe SUV điện Toyota Urban Cruiser nằm giữa Yaris Cross và C-HR trong dòng SUV của Toyota tại châu Âu. Ngoại thất chịu ảnh hưởng lớn từ Urban SUV Concept của năm ngoái, với đủ các tính năng được tinh chỉnh để phù hợp với bản thương mại. Theo đại diện Toyota chó biết, họ đã tinh chỉnh mẫu concept này để phù hợp với sản xuất hàng loạt với thông điệp rõ ràng: "Chúng tôi yêu thích thiết kế táo bạo nhưng cần thực tế hơn để bán ra thị trường." Nếu các bạn đang tự hỏi điều gì làm nên sự khác biệt cho mẫu xe Toyota, thì đó chính là phần đầu xe. Đèn pha dạng đầu búa và đồ họa đèn hậu độc đáo giúp Toyota Urban Cruiser 2025 khác biệt so với xe Suzuki. Trong khi đó, mâm xe trông cũng khá giống với e-Vitara. Di chuyển vào bên trong, nội thất của xe nổi bật với buồng lái kỹ thuật số bao gồm cụm đồng hồ 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí 10,1 inch. Cụm điều khiển trung tâm được trang trí bằng các chi tiết chèn màu đen bóng, kết hợp với lớp bọc ghế tối màu. Các trang bị tùy chọn của Toyota Urban Cruiser 2025 chạy điện bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp JBL và cửa sổ trời, trong khi tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn một loạt ADAS. Mặc dù Urban Cruiser có kích thước nhỏ gọn nhưng nội thất lại rộng rãi như một chiếc SUV cỡ trung. Điều này có thể thực hiện được nhờ nền tảng EV và chiều dài cơ sở rộng rãi 2.700 mm, dài hơn 140 mm so với Yaris Cross. Ngoài ra, băng ghế sau có chức năng trượt và ngả để tăng thêm tính thực dụng. Tương tự như người anh em song sinh Suzuki, Toyota Urban Cruiser được phát triển trên nền tảng khung gầm dành riêng cho xe điện và sẽ có sẵn 3 mức công suất đầu ra và hai tùy chọn pin lithium-iron phosphate. Phiên bản FWD cho công suất 142 mã lực hoặc 172 mã lực từ một động cơ điện duy nhất, trong khi phiên bản AWD có công suất 182 mã lực từ động cơ điện kép. Bản FWD sử dụng bộ pin 49 kWh, trong khi bản AWD được cung cấp bộ pin 61 kWh. Các số liệu về phạm vi hoạt động của xe vẫn chưa được công bố. Mức giá xe Toyota Urban Cruiser 2025 sẽ được công bố tại triển lãm Brussels Motor Show 2025 diễn ra vào tháng 1/2025. Video: Xem chi tiết SUV điện Toyota Urban Cruiser 2025 mới.

