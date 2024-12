Thiếu nữ 17 tuổi cầm đầu vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 1 tỷ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h15 ngày 22/4/2014, Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn K. (ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) về một vụ bắt cóc trẻ em. Người bị bắt cóc là bé Nguyễn Hân D. (14 tuổi) cháu gái của ông. Theo ông K., khoảng 11h trưa cùng ngày, ông chở D. đi học. Khi đến đoạn đường gần cầu Đầu Ngàn (xã Đông Bình, huyện Thới Lai) thì bất ngờ bị một chiếc ô tô cụp ngay đầu xe, ép hai cậu cháu vào lề. Tiếp theo, 4 thanh niên trên xe lao xuống, túm lấy ông mà đánh, rồi cướp điện thoại và lôi cháu D. đưa lên xe đi mất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua khai thác đầu mối từ bà Diễm T. - mẹ của cháu D., khi con gái bị bắt cóc, bà có nghi ngờ vụ việc do một người trước đó có mâu thuẫn về tình cảm thực hiện. Ban đầu, các trinh sát tập trung điều tra theo hướng nghi vấn của gia đình nạn nhân, nhưng hướng điều tra này đi vào ngõ cụt. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Rà soát địa bàn cư trú của nạn nhân, các trinh sát phát hiện tình tiết khả nghi: Một ngày trước khi xảy ra vụ án này có đối tượng tên Nguyễn Thị Kim Chi từ TP HCM về nhà cha ruột chơi (cách nhà cháu D. không xa). Chi đi bằng ô tô 7 chỗ, cùng đi có 4 thanh niên lạ mặt. Lực lượng trinh sát triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra nhanh hệ thống camera quan sát trên tuyến quốc lộ 1. Qua phối hợp tác chiến, lực lượng hình sự xác định được hướng di chuyển của chiếc xe nghi vấn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong lúc lực lượng Công an đang thu thập thông tin, bọn bắt cóc đã dùng điện thoại cướp được của ông K. liên lạc với mẹ của cháu D. yêu cầu chuẩn bị 1 tỷ đồng để chuộc con nếu không làm đúng yêu cầu bọn chúng sẽ giết chết con tin. Nội dung cuộc trao đổi càng làm cho các trinh sát khẳng định mức manh động của các hung thủ và nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của con tin. Mọi yêu cầu của nhóm bắt cóc đối với bà T. đều được Ban Giám đốc Công an tỉnh giám sát, chỉ đạo thực hiện. Nguồn tin từ nhóm trinh sát nắm hiện trường báo về vị trí cuối cùng của chiếc ô tô nghi vấn là tại khu vực phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Suốt đêm, các trinh sát phải rà soát hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, cuối cùng cũng phát hiện nhóm hung thủ đang trú ngụ tại hai phòng trong khách sạn Thành Đạt 2. Xác định cặn kẽ các đối tượng, nắm chắc thiết kế tòa nhà, các trinh sát triển khai ngay lực lượng truy bắt. Đến khoảng 11h trưa 24/4/2014, nhóm đặc nhiệm có vũ trang quyết định làm cuộc tấn công chớp nhoáng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bị tấn công bất ngờ, nhóm bắt cóc gồm 4 tên đã không kịp trở tay. Ngoài việc giải cứu an toàn con tin, ngay sau đó một đối tượng khác có liên quan cũng bị bắt khẩn cấp tại Vĩnh Long. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Diễm T. (38 tuổi, ngụ ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) có chồng và sinh sống ở Đài Loan. Do chồng đã mất nên bà đưa con gái là cháu Nguyễn Hân D. (14 tuổi) về quê sinh sống. Biết bà T. có nhiều tiền, Nguyễn Thị Kim Chi (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) bàn với đồng bọn bắt cóc để đòi tiền chuộc. Trước khi ra tay, Chi thuê ô tô và rủ Nguyễn Phú Hải (43 tuổi), Thái Long Hồ (26 tuổi), Trương Hữu Luân (23 tuổi), Nguyễn Thành Thắng (31 tuổi) về quê tổ chức ăn nhậu và theo dõi sinh hoạt của gia đình chị T. chờ cơ hội gây án. Khoảng 11h ngày 22/4/2014, Chi phát hiện cháu Hân D. được cậu ruột là Nguyễn Văn K. chở đi học bằng xe máy nên Chi kêu Thắng lấy xe máy chở mình đuổi theo. Chi mượn điện thoại của Trần Hữu Gìn (51 tuổi, ngụ tại địa phương) để điện cho đồng bọn lấy ô tô 7 chỗ chạy theo để hành động. Khi đến ấp Đông Lợi, nhóm này ép xe của ông K.vào lề đường. Luân nhảy xuống đánh ông ngất xỉu, lấy chìa khóa xe, điện thoại di động và bắt cháu Hân D. đưa lên ô tô chạy về hướng huyện Cờ Đỏ. Còn Chi chở theo Gìn chạy theo sau về TP HCM và hẹn gặp nhau tại đường dẫn cầu Cần Thơ (phía bờ Vĩnh Long). Trên đường, Hải, Hồ gọi cho bà T. hăm dọa, yêu cầu đưa 1 tỷ đồng để chuộc Hân D. Trên xe, bọn chúng lột lấy toàn bộ nữ trang của nạn nhân rồi chở đến khách sạn Thành Đạt 2 (quận Bình Tân, TP.HCM) giam giữ. Sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngày 22/8/2014, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Phú Hải cùng 16 năm tù, Thái Long Hồ 14 năm, Trương Hữu Luân (23 tuổi) 10 năm tù cùng tội Cướp tài sản và Bắt cóc chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thành Thắng 6 năm 6 tháng tù về 2 tội Bắt cóc chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trần Hữu Gìn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm. Bản án là bài học cho những kẻ vì tiền mà làm những điều bất chấp luật pháp. Dù có sắp đặt kế hoạch tinh vi đến đâu, rồi cũng sẽ bị phát hiện và xét xử. >>> Xem thêm video: Mẹ giết con mới sinh rồi loan tin bị bắt cóc do giận chồng.

