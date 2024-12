Những siêu bão gây kinh hoàng trong năm 2024

Do hiện tượng ENSO, biến đổi khí hậu khiến năm 2024 có nhiều cơn bão mạnh (siêu bão) như Geami, Yagi, Krathon hay Helence, Milton… Năm 2024 sắp qua đi, nhưng khi nhắc lại những siêu bão này với sự tàn phá khủng khiếp của chúng khiến nhiều người vẫn còn kinh hoàng. (Ảnh: NASA) Siêu bão Man-yi là siêu bão cấp 5, 1 trong 5 siêu bão mạnh nhất hành tinh trong mùa bão 2024 đã đổ bộ vào vùng Panganiban, đảo Catanduanes (Philippines) tối muộn 16/11, với sức gió duy trì tối đa lên tới 185km/h. Sau khi đổ bộ, siêu bão Man-yi đã làm cây cối ngã đổ, gây hư hại cho hệ thống dây điện và thổi bay mái tôn của những ngôi nhà trong khu vực bị ảnh hưởng. Man-yi làm ít nhất 163 người đã thiệt mạng, cùng hàng ngàn người mất nhà cửa... Ngày 10/10, bão Milton đổ bộ vào nước Mỹ, với sức gió duy trì 290 km/h, là cơn bão mạnh nhất hành tinh trong năm nay. Bão Milton gây tổng thiệt hại về tài sản lên tới 245 tỉ USD ở hai khu vực Tampa và Fort Myers. Theo chuyên gia khí tượng Brandon Miller, Milton còn là bão mạnh nhất ở Đại Tây Dương từ sau bão Dorian năm 2019. Hiện Milton đã được xếp vào danh sách 10 cơn bão mạnh nhất được ghi nhận ở Đại Tây Dương, đứng thứ 9, sau những bão lịch sử như Katrina và Maria. Bão Allen năm 1980 vẫn giữ kỷ lục là bão mạnh nhất Đại Tây Dương với sức gió đạt 305 km/h. (Ảnh: EPA) Ngày 2/10, bão Helene đổ bộ vào nước Mỹ, tàn phá Florida và các bang khác ở miền đông nam. Với ít nhất 235 người thiệt mạng, Bão Helene khiến hàng trăm con đường bị ngập lụt, sạt lở, nhiều cây cầu bị phá huỷ, hàng triệu hộ gia đình bị mất điện... Helene là cơn bão gây chết chóc thứ hai từng tấn công lục địa Mỹ trong hơn nửa thế kỷ sau bão Katrina - cơn bão đã tàn phá bang Louisiana vào năm 2005, cướp đi sinh mạng của gần 1.400 người. (Ảnh: Reuters) Ngày 7/9, bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào Việt Nam, là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây tại Việt Nam, đồng thời cũng là cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm 2024. Hình thành nhanh, nhiều giờ không giảm cấp, cường độ giật trên cấp 17, siêu bão Yagi hiện được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ 2 thế giới trong năm 2024. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa (26 tỉnh, thành phố); bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ, nhất là khu vực miền núi phía Bắc đã bị tổn thất rất nặng nề. Theo thống kê, bão Yagi gây thiệt hại kinh tế hơn 81.700 tỉ đồng cho Việt Nam. Mưa, lũ do bão đã làm 323 người chết, 22 người mất tích và 1.978 người bị thương, làm 283.383 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 122.415 nhà bị ngập; 286.660ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; 36.310ha và 11.835 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi…(Ảnh vietnamfinance.vn). Ngày 24/7, bão Gaemi- một cơn bão mạnh ở Thái Bình Dương đã chính thức trở thành siêu bão với sức tàn phá khủng khiếp và gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều khu vực tại Đài Loan (Trung Quốc). Ít nhất 2 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương do ảnh hưởng của bão. Bão Beryl hình thành trên Đại Tây Dương từ ngày 30/6, sau đó nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão cấp 5 - cấp mạnh nhất trong thang bão Saffir-Simpson. Siêu bão này đã hoành hành Quần đảo Cayman, quét qua Jamaica, Grenada, Saint Vincent và the Grenadines, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, làm đổ sập nhiều nhà cửa, công trình. Trong ảnh: Các phương tiện bị phá hủy khi nước lũ do bão Beryl quét qua Cumanacoa, Venezuela ngày 2/7/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN Sự nóng lên toàn cầu khiến nhiệt độ nước biển tăng cao, làm cho quá trình bốc hơi nước diễn ra mạnh mẽ hơn, góp phần tăng sức mạnh và kéo dài thời gian tồn tại của các cơn bão, khiến chúng trở nên nguy hiểm và khó lường hơn. ((Nguồn: Shutterstock) >>> Mời độc giả xem thêm video Vịnh Hạ Long ngập trong rác, bè tre, phao xốp sau bão:

