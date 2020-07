Tin nóng ngày 30/7: Truy nã hot girl đâm gục bạn cùng phòng trọ

1. Truy nã hot girl đâm gục bạn cùng phòng trọ: Theo hồ sơ, ngày 11/5/2019, tại phòng trọ trong ngõ 298 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997; trú xã Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và chị L.T.N (SN 1992; quê Bắc Giang, bạn ở cùng phòng trọ) Lan An đã dùng dao đâm chị N. bị thương tích và đã bỏ trốn. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra Quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh. 2. Khởi tố vụ nổ súng cướp Ngân hàng BIDV tại Hà Nội: Ngày 30/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Cướp tài sản", xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh vào khoảng 10h ngày 27/7 để điều tra, xử lý các nghi phạm Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) và Hoàng Ngọc (SN 1978), cùng ở Hà Nội. 3. Tài xế Grab bị hai tên cướp đâm nguy kịch đã được xuất viện: Mới đây, vụ việc tài xế Grab bị cướp đâm giữa đêm ở Hà Nội đã gây xôn xao dư luận, sau khi bị đâm nam tài xế này đã được điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Tài xế Grab bị đâm là anh N.V.Q (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái). Ngày 30/7, chị Nguyễn Thị P. (35 tuổi, vợ tài xế Q.) vui mừng cho biết, sau quá trình điều trị, chồng chị đã được bác sỹ cho xuất viện vào chiều qua (29/7). 4. 50 cảnh sát cơ động vây bắt băng bảo kê trước nhà máy Formosa: Ngày 30/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa khởi tố 9 bị can với hai tội Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc trước khu vực trước cổng nhà máy Formosa. Đây là băng nhóm bảo kê khiến nhiều người dân và hộ kinh doanh khu vực này hoang mang từ lâu nay. Theo đó, khoảng 5h30 ngày 23/7, hơn 50 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an thị xã Kỳ Anh chia thành các mũi cùng áp sát và bắt giữ hai nhóm tội phạm. 5. Đâm gục bạn gái vì không chịu nối lại tình cảm: Ngày 30/7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Quách Quốc Hoàng (SN 1986, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) để điều tra vụ đâm cô gái trọng thương. Khuya ngày 29/7, Hoàng đến gặp chị H. để nói chuyện nhưng chị H. vẫn không đồng ý quay lại. Bực tức nên khi thấy chị H. mở cửa dắt xe máy từ vỉa hè vào nhà để đi ngủ, Hoàng liền tiến lại, rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, người của chị H. khiến nạn nhân trọng thương. 6. Bắt giữ 16 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép: Khoảng 15h20, ngày 30/7, tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua sông biên giới. 16 đối tượng gồm 10 nữ, 6 nam. Các đối tượng khai nhận trước đó đã nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc qua các đường mòn, lối mở các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng để lao động trái phép tại một số xưởng sản xuất bên Trung Quốc. >>> Mời quý vị và độc giả xem video: Kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội vừa cầm lựu đạn vừa nhặt tiền.

1. Truy nã hot girl đâm gục bạn cùng phòng trọ: Theo hồ sơ, ngày 11/5/2019, tại phòng trọ trong ngõ 298 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997; trú xã Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và chị L.T.N (SN 1992; quê Bắc Giang, bạn ở cùng phòng trọ) Lan An đã dùng dao đâm chị N. bị thương tích và đã bỏ trốn. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra Quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh. 2. Khởi tố vụ nổ súng cướp Ngân hàng BIDV tại Hà Nội: Ngày 30/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Cướp tài sản", xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh vào khoảng 10h ngày 27/7 để điều tra, xử lý các nghi phạm Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) và Hoàng Ngọc (SN 1978), cùng ở Hà Nội. 3. Tài xế Grab bị hai tên cướp đâm nguy kịch đã được xuất viện: Mới đây, vụ việc tài xế Grab bị cướp đâm giữa đêm ở Hà Nội đã gây xôn xao dư luận, sau khi bị đâm nam tài xế này đã được điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Tài xế Grab bị đâm là anh N.V.Q (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái). Ngày 30/7, chị Nguyễn Thị P. (35 tuổi, vợ tài xế Q.) vui mừng cho biết, sau quá trình điều trị, chồng chị đã được bác sỹ cho xuất viện vào chiều qua (29/7). 4. 50 cảnh sát cơ động vây bắt băng bảo kê trước nhà máy Formosa: Ngày 30/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa khởi tố 9 bị can với hai tội Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc trước khu vực trước cổng nhà máy Formosa. Đây là băng nhóm bảo kê khiến nhiều người dân và hộ kinh doanh khu vực này hoang mang từ lâu nay. Theo đó, khoảng 5h30 ngày 23/7, hơn 50 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an thị xã Kỳ Anh chia thành các mũi cùng áp sát và bắt giữ hai nhóm tội phạm. 5. Đâm gục bạn gái vì không chịu nối lại tình cảm: Ngày 30/7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Quách Quốc Hoàng (SN 1986, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) để điều tra vụ đâm cô gái trọng thương. Khuya ngày 29/7, Hoàng đến gặp chị H. để nói chuyện nhưng chị H. vẫn không đồng ý quay lại. Bực tức nên khi thấy chị H. mở cửa dắt xe máy từ vỉa hè vào nhà để đi ngủ, Hoàng liền tiến lại, rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, người của chị H. khiến nạn nhân trọng thương. 6. Bắt giữ 16 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép: Khoảng 15h20, ngày 30/7, tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua sông biên giới. 16 đối tượng gồm 10 nữ, 6 nam. Các đối tượng khai nhận trước đó đã nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc qua các đường mòn, lối mở các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng để lao động trái phép tại một số xưởng sản xuất bên Trung Quốc. >>> Mời quý vị và độc giả xem video: Kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội vừa cầm lựu đạn vừa nhặt tiền.