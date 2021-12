Tin nóng 28/12: Phát hiện người đàn ông chết cháy trong ống cống

Người đàn ông chết cháy trong ống cống: Ngày 27/12, trong lúc đi tập thể dục ở phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên người dân phát hiện ông L.V.U. (68 tuổi, ở phường 5, TP. Tuy Hòa) chết cháy bên trong ống cống bê tông đặt bên lề đường, bên cạnh đó có chiếc xe đạp, có khả năng của nạn nhân để lại. Ngày 28/12, Công an TP. Tuy Hòa cho biết đang điều tra, làm rõ. Kỷ luật nguyên Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp: Ngày 28/12, UBKT tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Kim Khuê, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, nguyên Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp. Ông Khuê bị kỷ luật vì sai phạm về công tác thu, chi tài chính. Người phụ nữ thuê nhà nghỉ 'dài hạn' để bán dâm: N. (35 tuổi, trú tại một tỉnh phía Bắc) đã vào phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang rồi thuê dài hạn hẳn một phòng trong nhà nghỉ Hoàng Minh 2 tại nơi đây để làm nơi bán dâm cho khách mỗi lượt từ 250.000-300.000 đồng. Ngày 28/12, Công an phường Vĩnh Lạc cho biết đang điều tra, làm rõ. Bắt giam nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn: Ngày 28/12, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan điều tra Viện kiểm sát tối cao vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Tiến Quang - Cựu trưởng Công an quận Đồ Sơn - về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 13/11/2020 tại quán Karaoke Hải Sơn 86, địa chỉ: phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Một ngân hàng ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương bị cướp: Chiều 28/12, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận vừa xảy ra vụ cướp một chi nhánh ngân hàng lớn tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Vụ cướp xảy ra vào trưa cùng ngày, số tiền bị cướp bước đầu được xác định khoảng vài trăm triệu đồng. Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 55 tỷ đồng: Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trên mạng lớn do đối tượng Lê Đình Phong (26 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) cầm đầu. Từ ngày 15/11 đến thời điểm bị bắt (ngày 26/12), nhóm này đã đánh bạc với tổng số tiền gần 55 tỷ đồng. Phát hiện 16 nam thanh, nữ tú đang 'phê pha' trong quán karaoke: Ngày 28/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra quán karaoke Top tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang phát hiện tại phòng Vip 5 của quán có 16 nam, nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm, cả 16 đối tượng đều dương tính với ma túy. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

