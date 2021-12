Tin nóng 26/12: Tổng kinh phí nghiên cứu bộ kit test COVID là 18,98 tỉ đồng

Trùm buôn lậu Mười "tường" tiếp tục bị khởi tố: Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười "tường", 52 tuổi) về hành vi “Rửa tiền”. Đến nay, Mười "tường" đã nhận 6 quyết định khởi tố về các hành vi như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu 51kg vàng”, “Rửa tiền”... Tổng Giám đốc Công ty Việt Á tham gia nghiên cứu bộ kit test COVID: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty CP Công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất. Tổng kinh phí chi từ ngân sách là 18,98 tỉ đồng. Tham gia nhiệm vụ có 16 thành viên khác thuộc nhóm nghiên cứu, trong đó có 4 thành viên thuộc Công ty Việt Á. Ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á là thành viên nghiên cứu chính... Phúc thẩm cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Sáng 27/12, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương trong vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. 9 bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hầu tòa: Ngày mai (27/12), Tòa án Quân sự Quân khu 5 sẽ mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Bác sĩ tử vong do tai nạn trên đường đến bệnh viện dã chiến: Bác sĩ D. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ đường Trần Ngọc Lên về đường Võ Văn Kiệt (TP Thủ Dầu Một). Khi đến đoạn qua khu phố 7 (phường Phú Mỹ), xe của bác sĩ D bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào gốc cây. Hậu quả, bác sĩ D. tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng. Đường dây mại dâm từ 1 đến 3 triệu đồng: Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 7 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại các phòng (ở khách sạn Phượng Hoàng 3, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa). Tại cơ quan công an, gái mại dâm và những người mua dâm đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua, bán dâm thông qua sự môi giới. Cho vay lãi suất trên 300%/năm: Từ tháng 7/2021 đến lúc bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng, lãi suất vay từ 182.5%/năm đến 304.33%/năm. Để tránh sự phát hiện, trong quá trình cho vay, Thăng đã sử dụng nhiều tên và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay tiền. Tìm thấy thư tuyệt mệnh vụ phụ nữ thoi thóp bên đường: Công an đã điều tra ra danh tính nạn nhân là Trần Thị Ngọc A. (34 tuổi, TP Đà Nẵng). Trước khi xảy ra vụ việc, chị A thuê phòng tại tầng 4, khách sạn T.N sau đó để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử. Chủ khách sạn và nhân viên dù biết nhưng không hợp tác và cho rằng camera giám sát bị hỏng khiến công tác điều tra gặp khó khăn. Video: Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nguồn VTV.

