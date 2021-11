Tin nóng 22/11: Nguyên nhân nữ Phó Chủ tịch phường tử vong ở nhà hoang

Nguyên nhân nữ Phó Chủ tịch phường tử vong ở nhà hoang: Ngày 22/11, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao thi thể của bà H.T.T.T (36 tuổi) cho gia đình để lo hậu sự. Trước khi được phát hiện tử vong bà T. là Phó Chủ tịch UBND phường Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận). Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn chuyện gia đình. Bé gái sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ lại ngã ba đường: Bé gái khoảng 3 ngày tuổi, nặng 3kg mặc áo trắng đội mũ, bên ngoài quấn khăn lông màu xanh và tím được người dân phát hiện tại ngã ba đường thuộc xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Ngày 22/11, UBND xã Tân Châu cho biết ai là người thân của bé gái thì liên hệ với xã để nhận lại con. 'Nữ quái' sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn: Ngày 22/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ Phạm Thị Chuyện (SN 1959, trú TP Chí Linh, Hải Dương) bị truy nã về Tội chứa mại dâm từ năm 2002 (sau gần 20 năm lẩn trốn) tại TP Hải Phòng. Truy tìm tung tích thi thể nạn nhân phát hiện trên sông Hương: Ngày 22/11, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đã phát đi thông báo về việc tiến hành truy tìm tung tích nạn nhân được phát hiện tử vong trên sông Hương. Đặc điểm nhận dạng: nạn nhân khoảng 45-50 tuổi, chiều cao khoảng 1m57, kiểu tóc dài búi cao. Trên thi thể phát hiện có 1 vòng và 1 nhẫn có đính hạt. "Yêu râu xanh" nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ: Lợi dụng lúc vợ đi làm, L.N.D (31 tuổi) đã nhiều lần quan hệ tình dục với con riêng của vợ tại phòng ngủ nhà mình và nhà mẹ vợ. Ngày 22/11, Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước cho biết đang tạm giữ D. để điều tra, làm rõ. Người đàn ông 61 tuổi tử vong sau khi vào nhà nghỉ với một phụ nữ: Ngày 22/11, UBND xã Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cho biết, trưa 21/11, ông T.K.S. (61 tuổi ở Phú Yên) sau khi vào nhà nghỉ trên địa bàn với bà H.T.X.P (46 tuổi), ông S. có biểu hiện mệt mỏi, khó thở và sau đó tử vong. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Văng khỏi xe đưa đón, 4 học sinh ở Sơn La thương vong: Trưa 22/11, tại bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, chiếc xe 16 chỗ đưa đón học sinh mang biển kiểm soát 26B – 007.01 khi đang chở các em về nhà sau giờ tan học, thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài. Hậu quả: 1 em tử vong tại chỗ; 3 học sinh khác bị thương. Hai tàu du lịch bốc cháy dữ dội trên vịnh Hạ Long: Khoảng 13h ngày 22/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên vùng biển thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 2 con tàu du lịch bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: 2 cha con bị tử vong vì chó dại cắn. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

