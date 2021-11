Tin nóng 19/11: Phát hiện thi thể khỏa thân nhiều hình xăm nổi trên sông

Phát hiện thi thể khỏa thân nhiều hình xăm nổi trên sông: Sáng 19/11, một số người dân đi trên bờ kè Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM thì phát hiện thi thể người không mặc quần áo nổi trên sông Sài Gòn. Công an, xác định nạn nhân là nam giới (khoảng 25-30 tuổi), không mặc quần áo, tóc ngắn. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều hình xăm. Mất 250 triệu đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh Công an: Sau khi nhận được điện thoại của một người tự xưng là Công an TP Đà Nẵng và được thông báo liên quan tới vụ tai nạn giao thông gây chết người, anh H. (28 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cung cấp tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt 250 triệu đồng. Ngày 19/11, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang điều tra, làm rõ. Bị mẹ mắng vì giành điện thoại chơi game, 2 anh em ăn lá ngón tự tử: Tối 18/11, tranh giành điện thoại chơi game, hai anh em ruột gồm H.V.T. (16 tuổi) và H.T.T.T. (14 tuổi, cùng trú xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) xảy ra cãi vã. Bị mẹ la mắng, cả hai ra sau vườn nhà hái lá ngón ăn, tự tử. Giám đốc lập khống hồ sơ thi công, "rút ruột" 3,6 tỷ đồng: Trong quá trình thực hiện kế hoạch duy tu, nạo vét kênh mương, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi, từ năm 2016-2019, ông Hồ Đình Minh - Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương, Nghệ An và cấp dưới đã lập khống hồ sơ thi công nhiều công trình chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Ngày 19/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt tạm giam ông Minh và cấp dưới. (Ảnh minh họa) Kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Kim Tiến: Ngày 19/11, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Tiến với cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khai trừ khỏi Đảng: Ngày 19/11, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Quốc Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Cường đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm... Ông Trần Hùng bị khởi tố tội "Nhận hối lộ": Ngày 19/11, Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Hùng - Cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương từ tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang "Nhận hối lộ". Ô tô lao xuống vực sâu 200 m, 3 người tử vong: Đêm 18/11, xe ô tô KIA Morning chở theo 4 người khi đến địa phận xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm vào hộ lan rồi lao xuống vực sâu khoảng 200 m. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, xe ô tô hư hỏng hoàn toàn. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Phát hiện thi thể khỏa thân nhiều hình xăm nổi trên sông: Sáng 19/11, một số người dân đi trên bờ kè Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM thì phát hiện thi thể người không mặc quần áo nổi trên sông Sài Gòn. Công an, xác định nạn nhân là nam giới (khoảng 25-30 tuổi), không mặc quần áo, tóc ngắn. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều hình xăm. Mất 250 triệu đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh Công an: Sau khi nhận được điện thoại của một người tự xưng là Công an TP Đà Nẵng và được thông báo liên quan tới vụ tai nạn giao thông gây chết người, anh H. (28 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cung cấp tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt 250 triệu đồng. Ngày 19/11, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang điều tra, làm rõ. Bị mẹ mắng vì giành điện thoại chơi game, 2 anh em ăn lá ngón tự tử: Tối 18/11, tranh giành điện thoại chơi game, hai anh em ruột gồm H.V.T. (16 tuổi) và H.T.T.T. (14 tuổi, cùng trú xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) xảy ra cãi vã. Bị mẹ la mắng, cả hai ra sau vườn nhà hái lá ngón ăn, tự tử. Giám đốc lập khống hồ sơ thi công, "rút ruột" 3,6 tỷ đồng: Trong quá trình thực hiện kế hoạch duy tu, nạo vét kênh mương, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi, từ năm 2016-2019, ông Hồ Đình Minh - Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương, Nghệ An và cấp dưới đã lập khống hồ sơ thi công nhiều công trình chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Ngày 19/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt tạm giam ông Minh và cấp dưới. (Ảnh minh họa) Kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Kim Tiến: Ngày 19/11, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Tiến với cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khai trừ khỏi Đảng: Ngày 19/11, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Quốc Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Cường đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm... Ông Trần Hùng bị khởi tố tội "Nhận hối lộ": Ngày 19/11, Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Hùng - Cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương từ tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang "Nhận hối lộ". Ô tô lao xuống vực sâu 200 m, 3 người tử vong: Đêm 18/11, xe ô tô KIA Morning chở theo 4 người khi đến địa phận xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm vào hộ lan rồi lao xuống vực sâu khoảng 200 m. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, xe ô tô hư hỏng hoàn toàn. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.