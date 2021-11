Tin nóng 21/11: Dùng nước đổ vào miệng bé gái 7 tháng tuổi đến chết

Dùng nước đổ vào miệng bé gái 7 tháng tuổi đến chết: Do bé gái 7 tháng tuổi, là con ruột của “vợ hờ”, hay khóc nên Nguyễn Văn Hồng (SN 1998; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) nhiều lần đánh đập làm gãy tay và đổ nước vào miệng dẫn đến chết ngạt. Ngày 21/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Hồng để điều tra. Tiệm cà phê bị tạt sơn vì chủ quán nợ 700 triệu: Do nợ tiền không trả, Đỗ Chí Hiếu (39 tuổi) và Quách Nam Anh (26 tuổi, cùng trú quận Hoàn Kiếm. Hà Nội) nhiều lần tạt sơn và chất bẩn vào cửa quán cà phê ở quận Hà Đông để uy hiếp, ép chủ quán trả nợ 700 triệu đồng. Ngày 21/11, Công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Mang tiền âm phủ vào tiệm vàng để cướp giật: Nguyễn Văn Cảnh (26 tuổi, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã mang tiền giả đến một tiệm vàng ở TP Tam Kỳ để mua vàng. Trong quá trình chủ tiệm vàng phát hiện tiền giả Cảnh đã cướp giật số vàng có giá trị khoảng 170 triệu đồng rồi bỏ trốn nhưng đã bị người dân bắt giữ. Ngày 21/11, Công an TP Tam Kỳ cho biết đang điều tra, làm rõ. Tìm thân nhân cho thi thể có xăm dòng chữ 'The young man smiles' nổi trên sông: Ngày 21/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang điều tra vụ người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua phường 28. Hiện công an đang tìm kiếm thân nhân của nạn nhân này. Trên cánh tay và bả vai trái có xăm 2 bông hoa hồng màu đen, cẳng tay trái có xăm chữ "The Young Man Smiles". Một học sinh lớp 5 ở Quảng Trị đuối nước tử vong: Ngày 21/11, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết một nhóm học sinh ở trên địa bàn xã Gio Việt ra hồ nước ở thôn Hoàng Hà tắm. Lúc này, khi nhóm các em này cùng tắm thì em T.T.A (học sinh lớp 5) không may bị đuối nước. Tạm đình chỉ thủ quỹ làm mất 6 tỷ đồng của cơ quan: Ngày 21/11,Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bìnhđã tạm đình chỉ công việc đối với cán bộ thủ quỹ của Trung tâm làm mất 6 tỷ đồng khi chạy xe máy. Theo đó, cán bộ thủ quỹ của Trung tâm làm mất 6 tỷ đồng là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh. Số tiền này được bà Linh báo tin làm mất khi đang chạy xe máy. Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất "cắt cổ": Ngày 21/11, Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp trên địa bàn các xã vùng biển của huyện Hậu Lộc do Trịnh Anh Xuân (SN 1987 ở thị trấn Hậu Lộc) cầm đầu. Với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nhậu say, 2 công nhân gặp nạn khi tông đuôi ô tô: Khoảng 1h ngày 21/11, sau tiệc sinh nhật, anh Lê Văn Dũng (SN 1995, ở Lạng Sơn) và anh Ma Việt Hoàng (SN 1989, ở Bắc Kạn) đều là công nhân đang say xỉn điều khiển xe máy đâm vào đuôi xe ô tô đỗ bên đường tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Hậu quả: anh Dũng tử vong, anh Hoàng bị thương nặng. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Dùng nước đổ vào miệng bé gái 7 tháng tuổi đến chết: Do bé gái 7 tháng tuổi, là con ruột của “vợ hờ”, hay khóc nên Nguyễn Văn Hồng (SN 1998; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) nhiều lần đánh đập làm gãy tay và đổ nước vào miệng dẫn đến chết ngạt. Ngày 21/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Hồng để điều tra. Tiệm cà phê bị tạt sơn vì chủ quán nợ 700 triệu: Do nợ tiền không trả, Đỗ Chí Hiếu (39 tuổi) và Quách Nam Anh (26 tuổi, cùng trú quận Hoàn Kiếm. Hà Nội) nhiều lần tạt sơn và chất bẩn vào cửa quán cà phê ở quận Hà Đông để uy hiếp, ép chủ quán trả nợ 700 triệu đồng. Ngày 21/11, Công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Mang tiền âm phủ vào tiệm vàng để cướp giật: Nguyễn Văn Cảnh (26 tuổi, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã mang tiền giả đến một tiệm vàng ở TP Tam Kỳ để mua vàng. Trong quá trình chủ tiệm vàng phát hiện tiền giả Cảnh đã cướp giật số vàng có giá trị khoảng 170 triệu đồng rồi bỏ trốn nhưng đã bị người dân bắt giữ. Ngày 21/11, Công an TP Tam Kỳ cho biết đang điều tra, làm rõ. Tìm thân nhân cho thi thể có xăm dòng chữ 'The young man smiles' nổi trên sông: Ngày 21/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang điều tra vụ người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua phường 28. Hiện công an đang tìm kiếm thân nhân của nạn nhân này. Trên cánh tay và bả vai trái có xăm 2 bông hoa hồng màu đen, cẳng tay trái có xăm chữ "The Young Man Smiles". Một học sinh lớp 5 ở Quảng Trị đuối nước tử vong: Ngày 21/11, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết một nhóm học sinh ở trên địa bàn xã Gio Việt ra hồ nước ở thôn Hoàng Hà tắm. Lúc này, khi nhóm các em này cùng tắm thì em T.T.A (học sinh lớp 5) không may bị đuối nước. Tạm đình chỉ thủ quỹ làm mất 6 tỷ đồng của cơ quan: Ngày 21/11,Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bìnhđã tạm đình chỉ công việc đối với cán bộ thủ quỹ của Trung tâm làm mất 6 tỷ đồng khi chạy xe máy. Theo đó, cán bộ thủ quỹ của Trung tâm làm mất 6 tỷ đồng là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh. Số tiền này được bà Linh báo tin làm mất khi đang chạy xe máy. Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất "cắt cổ": Ngày 21/11, Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp trên địa bàn các xã vùng biển của huyện Hậu Lộc do Trịnh Anh Xuân (SN 1987 ở thị trấn Hậu Lộc) cầm đầu. Với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nhậu say, 2 công nhân gặp nạn khi tông đuôi ô tô: Khoảng 1h ngày 21/11, sau tiệc sinh nhật, anh Lê Văn Dũng (SN 1995, ở Lạng Sơn) và anh Ma Việt Hoàng (SN 1989, ở Bắc Kạn) đều là công nhân đang say xỉn điều khiển xe máy đâm vào đuôi xe ô tô đỗ bên đường tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Hậu quả: anh Dũng tử vong, anh Hoàng bị thương nặng. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.