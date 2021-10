Tin nóng 21/10: 2 mẹ con tử vong bất thường trong nhà trọ

Phát hiện 2 mẹ con tử vong bất thường trong nhà trọ: Ngày 21/10, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn người dân vừa phát hiện bà N.T.Đ. (SN 1945) tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, người con trai là N.V.T. (SN 1970) tử vong trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, công an phát hiện trên đầu giường có 2 chai thuốc trừ sâu, trong đó 1 chai đã hết... Khởi tố ông Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Ngày 21/10, Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan sai phạm về "thổi giá" thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội - nơi trước đó ông Tuấn cũng làm Giám đốc. Nam thanh niên giao cấu nhiều lần với bé gái 13 tuổi: Mặc dù biết cháu O. mới chỉ 13 tuổi nhưng Trần Ngọc Sự (SN 1998, trú tại xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã lân la nói chuyện và 3 lần dụ dỗ, thực hiện hành vi giao cấu đối với cháu O. Ngày 21/10, VKSND huyện Krông Búk đã truy tố Sự. Mâu thuẫn đất đai, nghịch tử chém bố và anh trai: Sau khi uống rượu, Đặng Kim Đương (SN 1995, trú thôn Tháp Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái) đã dùng dao chém anh trai bị thương, sau đó cả 3 bố con lao vào vật lộn, xô xát. Ngày 21/10, Công an huyện Văn Yên cho biết đang điều tra, làm rõ. Mới ra tù, 9X lại đột nhập quán karaoke trộm tài sản hơn 100 triệu đồng: Đi tù về, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999, trú huyện Hà Trung, Thanh Hoá) vẫn "ngựa quen đường cũ", đột nhập quán karaoke ở huyện Vĩnh Lộc trộm tiền, vàng tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng. Ngày 21/10, Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết đang tạm giữ Hoàng để điều tra. Triệt phá sới bạc trên đồi keo có 6 phụ nữ tham gia: Ngày 21/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc trên đồi keo, thu giữ hơn 400 triệu đồng. Qua đấu tranh, khai thác, ổ nhóm này do đối tượng Đào Thế Hồng (SN 1967, trú tại huyện Quỳ Hợp) cầm đầu. Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở TP.HCM: Khoảng 11h30 ngày 21/10, người dân sống tại chung cư IDICO phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú), nghe tiếng động mạnh. Thi thể một người đàn ông rơi từ tầng cao xuống khu vực giếng trời chung cư được phát hiện ngay sau đó. Theo nhân chứng, họ thấy người đàn ông đi vào chung cư rồi lên tầng 19. Nạn nhân không phải là cư dân tại đây. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

