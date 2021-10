Tin nóng 20/10: Người phụ nữ tạt xăng đốt bạn trai

Mâu thuẫn, người phụ nữ tạt xăng đốt bạn trai: Do có mâu thuẫn trong quá trình yêu đương, Ngô Thị Mai (SN 1978; trú huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) lấy xăng từ xe máy ra tạt lên người anh N.V.B. (SN 1983, trú tại huyện Đắk R’lấp) khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Ngày 20/10, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mai. Dùng búa đinh giết người do mâu thuẫn nhỏ nhặt: Do có nhiều mâu thuẫn trước đó với ông Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) nên Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú cùng địa phương) đã lợi dụng lúc nạn nhân đang đánh cờ, không phòng bị, Ngọc dùng búa đinh tấn công khiến ông H. tử vong. Ngày 20/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ Ngọc để điều tra. Bắt quả tang 15 đối tượng đang 'bay lắc' giữa mùa dịch: Ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 15 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý. Test nhanh 15 đối tượng đều dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận mua ma túy của một đối tượng không quen biết và sử dụng ngôi nhà trên để tụ tập “bay lắc”. Cho vay 3 tỷ, sau nửa năm thu 7 tỷ đồng: Ngô Đại Quang Châu ( SN 1986, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã cho anh Đặng Đình A. (SN 1992, trú xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) vay 3 tỷ đồng với lãi suất từ 1 - 2,45%/ngày. Sau nửa năm, Châu tính tiền nợ cả gốc và lãi lên tới 7 tỷ đồng. Ngày 20/10, Công an huyện Định Quán cho biết đã khởi tố Châu. Lợi dụng sơ hở, tên trộm "cuỗm" túi tiền trong xe hàng của công ty: Lợi dụng lúc nhân viên thu tiền hàng của Công ty TNHH Hộ Nhâm có địa chỉ tại TP Tuyên Quang sơ hở, Ma Văn Trung (SN 1990, trú huyện Sơn Dương) đã nhanh chóng 'cuỗm' túi tiền để trên cabin xe rồi tẩu thoát nhưng đã bị bắt sau đó. Ngày 20/10, Công an huyện Sơn Dương cho biết đã khởi tố Trung để điều tra. Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Ngày 20/10, người dân xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng phát hiện dưới con suối trong khu vực có một thi thể bé trai nên đã phối hợp vớt lên bờ, trình báo lực lượng chức năng. Thi thể bé trai được xác định là bé L.G.H. (tên gọi khác là Ta Nu, 2 tuổi, ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) bị mất tích trước đó. Bắt giữ đối giấu ma túy trong ống nhựa: Ngày 20/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết trong quá trình tuần tra phát hiện tại khu vực cầu Phú Lương thuộc phường Nhị Châu, TP Hải Dương 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 26M1-057.16 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Nông Văn Nam (SN 1999, ở Cao Bằng) có hành vi tàng trữ trái phép ma túy trong ống nhựa... Cháy kho đông lạnh giữa đêm khuya, nhiều tài sản bị thiêu rụi: Khoảng 3h30 ngày 20/10, tại Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin, thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM đã xảy ra cháy lớn. Đến 4h55 sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt đám hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 220 diện tích kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty. >>>> Xêm thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Mâu thuẫn, người phụ nữ tạt xăng đốt bạn trai: Do có mâu thuẫn trong quá trình yêu đương, Ngô Thị Mai (SN 1978; trú huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) lấy xăng từ xe máy ra tạt lên người anh N.V.B. (SN 1983, trú tại huyện Đắk R’lấp) khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Ngày 20/10, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mai. Dùng búa đinh giết người do mâu thuẫn nhỏ nhặt: Do có nhiều mâu thuẫn trước đó với ông Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) nên Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú cùng địa phương) đã lợi dụng lúc nạn nhân đang đánh cờ, không phòng bị, Ngọc dùng búa đinh tấn công khiến ông H. tử vong. Ngày 20/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ Ngọc để điều tra. Bắt quả tang 15 đối tượng đang 'bay lắc' giữa mùa dịch: Ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 15 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý. Test nhanh 15 đối tượng đều dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận mua ma túy của một đối tượng không quen biết và sử dụng ngôi nhà trên để tụ tập “bay lắc”. Cho vay 3 tỷ, sau nửa năm thu 7 tỷ đồng: Ngô Đại Quang Châu ( SN 1986, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã cho anh Đặng Đình A. (SN 1992, trú xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) vay 3 tỷ đồng với lãi suất từ 1 - 2,45%/ngày. Sau nửa năm, Châu tính tiền nợ cả gốc và lãi lên tới 7 tỷ đồng. Ngày 20/10, Công an huyện Định Quán cho biết đã khởi tố Châu. Lợi dụng sơ hở, tên trộm "cuỗm" túi tiền trong xe hàng của công ty: Lợi dụng lúc nhân viên thu tiền hàng của Công ty TNHH Hộ Nhâm có địa chỉ tại TP Tuyên Quang sơ hở, Ma Văn Trung (SN 1990, trú huyện Sơn Dương) đã nhanh chóng 'cuỗm' túi tiền để trên cabin xe rồi tẩu thoát nhưng đã bị bắt sau đó. Ngày 20/10, Công an huyện Sơn Dương cho biết đã khởi tố Trung để điều tra. Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Ngày 20/10, người dân xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng phát hiện dưới con suối trong khu vực có một thi thể bé trai nên đã phối hợp vớt lên bờ, trình báo lực lượng chức năng. Thi thể bé trai được xác định là bé L.G.H. (tên gọi khác là Ta Nu, 2 tuổi, ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) bị mất tích trước đó. Bắt giữ đối giấu ma túy trong ống nhựa: Ngày 20/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết trong quá trình tuần tra phát hiện tại khu vực cầu Phú Lương thuộc phường Nhị Châu, TP Hải Dương 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 26M1-057.16 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Nông Văn Nam (SN 1999, ở Cao Bằng) có hành vi tàng trữ trái phép ma túy trong ống nhựa... Cháy kho đông lạnh giữa đêm khuya, nhiều tài sản bị thiêu rụi: Khoảng 3h30 ngày 20/10, tại Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin, thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM đã xảy ra cháy lớn. Đến 4h55 sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt đám hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 220 diện tích kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty. >>>> Xêm thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.