Tin nóng 19/10: Giết chú họ, cướp tài sản rồi trốn

Giết chú họ, cướp tài sản rồi trốn: Trong lúc sử dụng ma túy cùng chú họ là ông Khuất Văn Ba (SN 1967, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ), Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, trú xã Âu Lang, TP Yên Bái) đã sát hại chú để chiếm đoạt số tiền gần 7 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 19/10, Ba bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra. Kỷ luật cảnh cáo nguyên phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Hùng: Ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh kỷ luật cảnh cáo do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và đã bị kỷ luật về Đảng. Cháy nhà xưởng chứa hải sản ở TP.HCM, 2 xe tải bị thiêu rụi: Khoảng 15h ngày 19/10, tại nhà xưởng chứa hải sản trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM. Vụ cháy khiến 2 ôtô tải, 2 xe máy cùng nhiều tài sản bên trong nhà xưởng chứa hải sản bị thiêu rụi. Nam thanh niên bị cây đè tử vong khi đang chạy xe máy trên đường: Ngày 19/10, ông Đoàn Văn Sỹ - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết, anh Trần Nhân L.E (SN 1993, trú thuyện Phú Vang), làm nghề lái máy múc, trong lúc đi làm bị cây xanh gãy đổ trên đường Lê Duẩn (TP Huế) đè trúng; tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện. Giang hồ Chín Xuân bị khởi tố thêm tội tổ chức đánh bạc: Ngày 19/10, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Công Xuân (52 tuổi, ở quận Thốt Nốt) về tội Tổ chức đánh bạc. Vụ án sau đó được chuyển cho Công an huyện Vĩnh Thạnh thụ lý theo thẩm quyền. Ông Xuân là một trong số 30 người bị khởi tố sau khi cảnh sát đột kích sới bạc quy mô lớn ở Cần Thơ. Cầm búa đi mua đinh, vô cớ đánh người nguy kịch: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) thấy ông Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú cùng địa phương) đang chơi cờ với chủ quán tạp hóa, Ngọc cầm búa đinh tấn công khiến nạn nhân nguy kịch. Ngày 19/10, Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, đang điều tra, làm rõ. Bộ Công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc: Ngày 19/10, Bộ Công an (C02) cho biết đã gửi thư mời bà Nguyễn Phương Hằng lên trụ sở làm việc về đơn yêu cầu xử lý hành vi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên quan đến vấn đề tiền từ thiện. Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào 14h hôm nay. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe nên bà Hằng đã hẹn sang ngày 21/10. >>>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

