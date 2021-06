Tin nóng 16/6: Con 53 tuổi nhẫn tâm giết chết cha 90 tuổi

"Nghịch tử" nhẫn tâm giết chết cha 90 tuổi: Đoàn Văn Hùng (53 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) cho rằng bị cha là cụ ông Đoàn Sang Hà (90 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc) chửi bới không bênh vực mình nên Hùng đã dùng cây chĩa dừa và dao tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong. Ngày 16/6, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam Hùng để điều tra. Cụ bà tử vong cạnh chiếc xe đạp: Sáng 16/6, trên đường mới Trịnh Văn Bô đoạn cạnh tiểu đoàn Tăng Thiết Giáp thuộc địa bàn phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) người dân phát hiện một phụ nữ khoảng 70 tuổi tử vong cạnh chiếc xe đạp, nghi vấn do va chạm giao thông. Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đang truy tìm danh tính cụ bà, trích xuất các camera xung quanh để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trốn cách ly đi làm ruộng, người nông dân ở Bắc Giang bị phạt 5 triệu: Ngày 16/6, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã xử phạt 5 triệu đồng đối với anh Trần Văn L. (SN 1972, ở thôn Nam, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng) về hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế. Theo đó, đang trong thời gian cách ly y tế tại gia đình nhưng anh L. vẫn ra ruộng dưa hấu của gia đình để làm việc. (Ảnh minh họa) Nữ sinh mất hơn 800 triệu đồng sau cú điện thoại với CSGT "dởm": Chị Nguyễn T.N.Y. (24 tuổi, sinh viên một trường đại học, tạm trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị một người tự xưng là CSGT, và được yêu cầu soạn tin với nội dung TCB HUI SMART OTP gửi đến số 8049. Sau đó, tìa khoản của nữ sinh liên tục bị trừ tiền đến hơn 800 triệu đồng. Ngày 16/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra, làm rõ. Vượt chốt kiểm soát COVID-19, đấm cảnh sát chảy máu mũi: Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) đã trốn không vào chốt kiểm dịch COVID-19 khai báo y tế, đến khi bị lực lượng CSGT chặn lại thì thanh niên này tấn công làm đại úy Bùi Quang Nghĩa, đại úy Lê Trung thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Kon Tum) bị tương. Ngày 16/6, Công an huyện Đắk Glei đã tạm giữ Hậu để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ". Nguyên nhân vụ nổ khiến con rể tử vong ở nhà bố mẹ vợ: Ngày 16/6, Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái, thông tin về vụ nổ xảy ra tại căn nhà ở tổ dân phố 2, thị trấn Thác Bà, khiến anh V.Đ.Q. (22 tuổi) tử vong. Sau khi tổ chức khám nghiệm, cơ quan điều tra ban đầu xác định vụ nổ do vật liệu tự chế. Công an huyện Yên Bình đang tiếp tục thu thập dấu vết, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phó Giám đốc Trung tâm sự kiện tỉnh Đồng Nai bị bắt: Ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Hùng (44 tuổi), Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, nguyên Trưởng phòng tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an xác định, ông Hùng có hành vi lừa đoạt chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng của bà Nhan Thị Hồng Loan (49 tuổi, ngụ TP.HCM). Làm giả thông báo chuyển tiền để chiếm đoạt hàng mua qua mạng: Nguyễn Thị Thúy (26 tuổi, ở Thái Nguyên) đặt mua gần 7 triệu tiền mỹ phẩm từ chị N.T.T. (ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và thỏa thuận giao hàng xong mới thanh toán tiền. Khi nhận hàng, Thúy giả thực hiện thao tác chuyển khoản sau đó nói với người bán là giao dịch đã thực hiện thành công, tiền chuyển đến tài khoản người nhận có thể bị chậm. Thế nhưng, sau đó Thúy lại tắt điện thoại, khóa tài khoản Facebook để chiếm đoát số hàng trên. Ngày 16/6, Công an huyện Tân Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý Thúy. Khởi tố Giám đốc và Trưởng khoa Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái: Ngày 16/6, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang (SN 1964, trú TP Yên Bái), Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái, về tội “Gian lận bảo hiểm y tế”. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ. >>> Xem thêm video: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

