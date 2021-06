Tin nóng 15/6: Mẹ tử vong bất thường bên cạnh con trai 1 tuổi

Mẹ tử vong bất thường bên cạnh con trai 1 tuổi: Sáng 15/6, một người sống cùng dãy trọ với chị Nguyễn Thị T. (SN 1985, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thấy cháu Nguyễn Thành C. (SN 2020, con trai chị T.) bò ra trước cửa phòng gào khóc. Khi người này chạy tới kiểm tra thì phát hiện cháu C. sùi bọt mép, da tím tái. Nhìn vào trong phòng trọ, người này tá hỏa phát hiện chị T. đã tử vong giữa nền nhà, miệng sùi bọt mép. Phạt 5 triệu đồng vì đăng tin giả về người chết đói ở Hòa Bình: Anh B.T.H. (SN 1991, lao động tự do, trú xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) đã đăng thông tin sai sự thật lên tài khoản Facebook cá nhân của mình với nội dung "Hòa Bình ghi nhận 1 ca chết đói tại xã Quý Hòa, Lạc Sơn". Ngày 15/6, UBND xã Quý Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng về hành vi trên. Người đàn ông Nhật Bản chết bất thường trong căn nhà ở TP.HCM: Ngày 15/6, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 7 điều tra về cái chết của một người đàn ông nước ngoài vừa phát hiện tại một căn nhà ở đường số 1, phường Tân Phú, quận 7. Bước đầu xác định, người tử vong có quốc tịch Nhật Bản, sống một mình ở căn nhà trên. Tụ tập ăn uống trong đêm, 3 người bị phạt 45 triệu: Ngày 15/6, UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt ông T.V.C. (37 tuổi), T.V.Q. (35 tuổi) và L.V.C. (33 tuổi, đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) mỗi người 15 triệu đồng về hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Trước đó, 3 người này tổ chức ăn uống tại nhà ông T.V.C. Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai: Ngày 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh này đã thông báo kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai (khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020) và ông Vũ Văn Lâu (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai). Qua kiểm tra kết luận, những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Khởi tố hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc: Ngày 15/6, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Phương (SN 1978, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Huỳnh Đắc Nghĩa (SN 1973, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và 6 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an bắt quả tang 3 điểm tệ nạn xã hội, liên quan đến 51 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy tại quận Ninh Kiều. Công an đã tạm giữ trên 500 triệu đồng, ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Hơn 200 cây cần sa được trồng trong rẫy cà phê: Qua facebook, Vi Thị Phượng (SN 1979, trú xã Đắk Ha, Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) thấy giới thiệu cây dược liệu có thể phòng, chống dịch bệnh cho heo, gà nên mua giống về trồng trên diện tích hơn 1.000m2 và hơn 200 cây cần sa được bà trồng trên rẫy. Ngày 15/6, Công an huyện Đắk Glong đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm cây cần sa trồng trái phép. Bơm nước tắm, người phụ nữ bị điện giật tử vong: Tối 14/6, trong khi cắm phích điện vào ổ cắm để bơm nước vào bồn tắm tại nhà riêng của mình, chị Trần Thị Ng. (SN 1993, trú thôn Tân Cầu, xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) bị điện giật tử vong. Tại hiện trường, người phụ nữ xấu số nằm dưới nền chái phía sau hè nhà được quây lại làm nhà tắm, bên cạnh là chiếc bồn chứa nước đã hết cùng với 1 chiếc máy bơm và chiếc ổ cắm treo lơ lửng. Kẻ giết hàng xóm ra đầu thú: Ngày 15/6, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, tạm giữ hình sự Đoàn Văn Chiến (33 tuổi, trú thôn Vối, xã Quảng Thanh) để làm rõ hành vi Giết người. Vụ án xảy ra sáng 14/6, tại đường 352, thuộc địa phận thôn Vối, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên do mâu thuẫn cá nhân, Chiến dùng dao đâm chết người hàng xóm là anh Ngô Văn Thiệp (31 tuổi). Anh ta ra đầu thú sau khi được Công an vận động. >>> Xem thêm video: Bình Phước: Nam thanh niên tử vong bất thường với vết cắt trên cổ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Mẹ tử vong bất thường bên cạnh con trai 1 tuổi: Sáng 15/6, một người sống cùng dãy trọ với chị Nguyễn Thị T. (SN 1985, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thấy cháu Nguyễn Thành C. (SN 2020, con trai chị T.) bò ra trước cửa phòng gào khóc. Khi người này chạy tới kiểm tra thì phát hiện cháu C. sùi bọt mép, da tím tái. Nhìn vào trong phòng trọ, người này tá hỏa phát hiện chị T. đã tử vong giữa nền nhà, miệng sùi bọt mép. Phạt 5 triệu đồng vì đăng tin giả về người chết đói ở Hòa Bình: Anh B.T.H. (SN 1991, lao động tự do, trú xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) đã đăng thông tin sai sự thật lên tài khoản Facebook cá nhân của mình với nội dung "Hòa Bình ghi nhận 1 ca chết đói tại xã Quý Hòa, Lạc Sơn". Ngày 15/6, UBND xã Quý Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng về hành vi trên. Người đàn ông Nhật Bản chết bất thường trong căn nhà ở TP.HCM: Ngày 15/6, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 7 điều tra về cái chết của một người đàn ông nước ngoài vừa phát hiện tại một căn nhà ở đường số 1, phường Tân Phú, quận 7. Bước đầu xác định, người tử vong có quốc tịch Nhật Bản, sống một mình ở căn nhà trên. Tụ tập ăn uống trong đêm, 3 người bị phạt 45 triệu: Ngày 15/6, UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt ông T.V.C. (37 tuổi), T.V.Q. (35 tuổi) và L.V.C. (33 tuổi, đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) mỗi người 15 triệu đồng về hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Trước đó, 3 người này tổ chức ăn uống tại nhà ông T.V.C. Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai: Ngày 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh này đã thông báo kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai (khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020) và ông Vũ Văn Lâu (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai). Qua kiểm tra kết luận, những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Khởi tố hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc: Ngày 15/6, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Phương (SN 1978, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Huỳnh Đắc Nghĩa (SN 1973, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và 6 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an bắt quả tang 3 điểm tệ nạn xã hội, liên quan đến 51 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy tại quận Ninh Kiều. Công an đã tạm giữ trên 500 triệu đồng, ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Hơn 200 cây cần sa được trồng trong rẫy cà phê: Qua facebook, Vi Thị Phượng (SN 1979, trú xã Đắk Ha, Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) thấy giới thiệu cây dược liệu có thể phòng, chống dịch bệnh cho heo, gà nên mua giống về trồng trên diện tích hơn 1.000m2 và hơn 200 cây cần sa được bà trồng trên rẫy. Ngày 15/6, Công an huyện Đắk Glong đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm cây cần sa trồng trái phép. Bơm nước tắm, người phụ nữ bị điện giật tử vong: Tối 14/6, trong khi cắm phích điện vào ổ cắm để bơm nước vào bồn tắm tại nhà riêng của mình, chị Trần Thị Ng. (SN 1993, trú thôn Tân Cầu, xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) bị điện giật tử vong. Tại hiện trường, người phụ nữ xấu số nằm dưới nền chái phía sau hè nhà được quây lại làm nhà tắm, bên cạnh là chiếc bồn chứa nước đã hết cùng với 1 chiếc máy bơm và chiếc ổ cắm treo lơ lửng. Kẻ giết hàng xóm ra đầu thú: Ngày 15/6, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, tạm giữ hình sự Đoàn Văn Chiến (33 tuổi, trú thôn Vối, xã Quảng Thanh) để làm rõ hành vi Giết người. Vụ án xảy ra sáng 14/6, tại đường 352, thuộc địa phận thôn Vối, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên do mâu thuẫn cá nhân, Chiến dùng dao đâm chết người hàng xóm là anh Ngô Văn Thiệp (31 tuổi). Anh ta ra đầu thú sau khi được Công an vận động. >>> Xem thêm video: Bình Phước: Nam thanh niên tử vong bất thường với vết cắt trên cổ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.