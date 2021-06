Tin nóng 14/6: Đang đi trên đường, tài xế ô tô bị chĩa súng, dọa bắn

Đang đi trên đường, tài xế ô tô bị chĩa súng, dọa bắn: Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài 2 phút ghi lại hình ảnh một ô tô đang lưu thông trên đường bất ngờ bị người đàn ông đi xe máy chặn đầu, chĩa súng tự chế liên tục chửi và dọa bắn. Trong clip, người đàn ông cho rằng tài xế ô tô đi vào đường hẹp rồi lấn làn khiến ông ngã xe. Qua xác minh, clip được ghi lại ngày 6/6, tại địa bàn xã Quế An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Ngày 14/6, Công an huyện Quế Sơn cho biết đang điều tra, làm rõ. Anh em kết nghĩa đánh nhau, một người tử vong: Anh N. V. T. (31 tuổi) và hai đối tượng Đ.V.C. (33 tuổi) và Đ.Đ.L. (30 tuổi, đều trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xảy ra mâu thuẫn, cả 3 lao vào đánh nhau khiến anh T. tử vong. Hiện cả hai đối tượng này đều bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Được biết, anh T. và Đ. V. C. có quan hệ kết nghĩa anh em. Ngày 14/6, Công an huyện Thủy Nguyên, cho biết đang truy bắt 2 đối tượng này. Bị ong vò vẽ đốt, bé trai 4 tuổi tử vong: Trong lúc đi làm nương cùng bà ngoại, bé V.T.A (4 tuổi ở xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã bị ong vò vẽ đốt hàng chục vết, dẫn đến tử vong. Ngày 14/6, UBND xã Bó Sinh cho biết, do gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ cháu V.T.A đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang. Dịp hè này cháu được đưa sang nhà ông bà ngoại ở thì xảy ra vụ việc trên. Sạt lở đất khiến một phụ nữ tử vong: Trưa 14/6, trên địa bàn xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ sạt lở đất đồi khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là bà Vũ Thị Lý (sinh 1957, trú ở thôn Khe Pháo). Đến khoảng gần 12h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Chính quyền huyện Văn Yên và xã Châu Quế Hạ đã cử cán bộ xuống thăm hỏi, hỗ trợ, giúp gia đình tổ chức mai táng cho người bị nạn. 11 người phê ma túy ở quán karaoke giữa dịch COVID-19: Tối 13/6, Công an phát hiện 11 người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Thanh Hương (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp và một gói chứa ma túy đá. Bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Ngày 14/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Như Hải (SN 1971, trú huyện Phù Ninh) và Phạm Thế Trang (SN 1960, trú tại TP Hải Dương) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức... Các đối tượng đã làm giả con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để chiếm đoạt tiền nộp thuế trước bạ của các chủ xe ô tô đăng ký trên địa bàn tỉnh. Ô tô tải đâm xe máy cùng chiều, hai mẹ con bị thương: Ngày 14/6 tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh xe ô tô do anh Dương Văn H. (SN 1978, trú Hưng Yên) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do anh Ngô Thanh M. (SN 1962) điều khiển, phía sau chở mẹ là bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1942, cùng trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đi cùng chiều. Hậu quả, hai người đi xe máy ngã xuống đường bị thương, cả xe tải và xe máy đều hư hỏng. Bắt giữ 6 đối tượng xuất cảnh trái phép: Rạng sáng 14/6, trong lúc tuần tra thuộc địa bàn xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ 6 trường hợp đang tìm đường để xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, cả nhóm đang tìm đường mòn, lối mở để xuất cảnh trái phép với mục đích tìm việc làm tại các sòng bạc dọc biên giới Campuchia giáp với Việt Nam. >>> Xem thêm video: Bắt kẻ lên cơn nghiện ma túy dùng súng bắn người. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

