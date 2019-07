Tin mới nhất vụ tai nạn xe khách đâm chết người ở chân cầu Bãi Cháy

(Kiến Thức) - Kết quả kiểm tra cho thấy, lái xe khách Nguyễn Xuân Hưng âm tính đối với ma túy và nồng độ cồn. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe khách đâm vỡ xe máy, gây chết người ở Quảng Ninh do xe bị nổ một bát phanh.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn xe khách đâm vỡ xe máy, gây chết người ở Quảng Ninh tại chân cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), chiều 27/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo tập trung điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.



Đại diện Công an TP Hạ Long cho biết, tiến hành kiểm tra nhanh đối với lái xe xe khách BKS 14B-019.29 Nguyễn Xuân Hưng, kết quả âm tính đối với ma túy và nồng độ cồn.

Trích xuất dữ liệu từ thiết bị GSHT của chiếc xe khách BKS 14B - 019.29 thuộc nhà xe Hùng Đức cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn vận tốc của xe là 50km/h. Chiếc xe BKS 14B - 019.29 thuộc loại ô tô khách giường nằm, chủ phương tiện là ông Đoàn Văn Dũng (trú tại tổ 1, khu 1, Yên Thành, TP. Uông Bí, Quảng Ninh), là phương tiện thuộc sở hữu tư nhân. Hạn đăng kiểm đến ngày 6/11/2019.

Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ban lãnh đạo và các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cứu chữa các nạn nhân với mục tiêu: “Tất cả vì sự sống, sức khỏe của người bị nạn”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Y tế về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long), đội ngũ bác sĩ Bệnh viện đã nhanh chóng sơ cứu vận chuyển, tiếp nhận và cấp cứu kịp thời bằng quy trình "Báo động đỏ" toàn viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh lập tức bố trí 2 kíp cấp cứu ngoại viện nhanh chóng chuẩn bị phương tiện, máy móc thiết bị hỗ trợ vận chuyển cấp cứu đưa bệnh nhân đến viện kịp thời.

Trong 5 trường hợp tiếp nhận, 2 trường hợp là Lê Văn Tất (SN 1965, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) và Trần Thị Thảo (1979, ở phường Hà Lầm, TP Hạ Long) đã tử vong ngoại viện. Dù đã được kíp trực nỗ lực cấp cứu ngừng tuần hoàn trong gần 1 tiếng đồng hồ nhưng do tình trạng đa chấn thương vô cùng phức tạp, mất quá nhiều máu nên không thể qua khỏi.

Ba trường hợp còn lại hiện đang nằm theo dõi và điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh gồm chị Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1983, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long), đa chấn thương; Anh Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1980, trú tại tỉnh Thái Bình), đa chấn thương và anh Phạm Văn Linh (SN 1950, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long), vết thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não.

Trong đó, nặng nhất là trường hợp của bệnh nhân Phạm Thị Thùy Nhiên bị đa chấn thương phức tạp, chấn thương sọ não, vỡ xương trán, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi, gãy xương quay tay, vỡ gan độ I… đã được các bác sĩ thực hiện giảm đau, cầm máu, chụp chiếu kiểm tra và tiến hành hội chẩn liên khoa để có phương án xử trí tốt nhất.

Hai trường hợp còn lại là Nguyễn Trọng Nguyên bị đa chấn thương, chấn thương ngực kín tràn khí dưới da bên phải, vỡ gan độ II, chấn thương phần mềm nhiều nơi và Phạm Văn Linh (1950, ở Yết Kiêu) bị rách vành tai trái kèm chấn thương nhiều vùng cơ thể đều được xử lý vết thương, giảm đau và chụp chiếu kiểm tra toàn diện.

Hiện các bệnh nhân đang được đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo dõi liên tục, điều trị tích cực và kiểm soát tình trạng tổn thương để tiến hành mổ cấp cứu kịp thời.

Liên quan sự việc trên, trao đổi với báo chí, ông Đoàn Văn Dũng, Giám đốc HTX vận tải Thanh Sơn, chủ phương tiện của xe khách BKS 14B – 019.29 cho biết, xe xuất bến Mỹ Đình từ 5h30 sáng 27/7, khi đi đến đoạn giữa cầu thì lái xe phát hiện bị nổ một bát phanh. Lúc này, lái xe nói phụ xe gọi cho bộ phận kỹ thuật để đến xử lý nhưng khi đạp phanh để dừng khẩn cấp thì phanh không còn tác dụng nên đã lao thẳng xuống dốc rồi gây tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn trên chiếc xe khách có hơn 30 người.

Xe máy nằm la liệt dưới lòng đường khu vực xảy ra tai nạn.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 8h30' ngày 27/7/2019, trên quốc lộ 18A thuộc tổ 45, khu 2b, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long xảy ra vụ tai nạn giao thông tại chân cầu Bãi Cháy do xe ôtô khách BKS: 14B – 01929 đi từ hướng Bãi Cháy về phía Hòn Gai, đã tự lao qua dải phân cách đâm vào xe ô tô BKS 14C – 26225 đi hướng ngược chiều. Sau đó, xe ô tô 14B – 01929 tiếp tục đâm vào các phương tiện đang di chuyển và đỗ dừng trên đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, khẩn trương đưa những người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Chỉ đạo Công an thành phố Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, tiến hành các biện pháp bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông. Đồng thời, giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.