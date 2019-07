'Trùm' Hưng Kính bị tuyên 48 tháng tù: Vì sao dư luận vẫn bức xúc?

Ngày 26/7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương ra xét xử trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên. Theo quy định của Ban Quản lý chợ Long Biên, nhóm Hưng “kính” không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ, phải thực hiện việc ghi tên chủ hàng, biển kiểm soát ôtô, số lượng hàng và số tiền thu vào mẫu do Ban Quản lý chợ Long Biên phát hành. Để trục lợi cá nhân, dưới danh nghĩa nhân viên tổ bốc xếp số 2, Nguyễn Kim Hưng đã chỉ đạo đàn em là Dương Quốc Vương, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long sử dụng các thủ đoạn chèn ép, đe dọa bắt các hộ tiểu thương trong chợ Long Biên phải nộp tiền bảo kê dưới dạng tiền mua “lốt” xe. Chủ tọa phiên tòa cho biết, tại tòa, các bị cáo đều nhận tội và xin xem xét giảm nhẹ mức án. HĐXX nhận thấy, việc tố tụng của các cơ quan đã thực hiện đúng theo các quy định. Việc các luật sư bào chữa trong vụ án đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung là không cần thiết. HĐXX đánh giá, các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, lời khai phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, liên quan và bằng chứng trong vụ án. Theo Chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Mai Văn Quang, với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Trong đó, bị cáo Nguyễn Kim Hưng giữ vai trò chính trong vụ án cần phải xử bị cáo mức án nghiêm khắc nhất trong số các bị cáo. Ảnh: Bị hại khóc nức nở tại tòa. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng 48 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (tức "Tiến Hói", 49 tuổi) lĩnh 36 tháng tù. Bị cáo Lê Thanh Hải (tức "Hải Gió", 56 tuổi), Nguyễn Mạnh Long (tức "Long Cao", 57 tuổi) và Dương Quốc Vương (tứ "Vương Lợn", 51 tuổi) cùng nhận mức án 42 tháng tù. Trước đó, tối 20/9, phóng sự về nạn bảo kê chợ Long biên được phát sóng trên kênh VTV. Để có thể tồn tại buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên sẽ phải đóng tiền bảo kê - mà Hưng "kính" là đối tượng cầm đầu. Nếu tiểu thương không đóng sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng. Ngay sau khi phát sóng, phóng sự gây chấn động và khiến nhiều người tỏ ra căm phẫn trước những hình ảnh được ghi lại. Ngày 21/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản hoả tốc giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo làm rõ hoạt động bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên. Sau khi phóng sự được đăng tải, 2 phóng viên Thu Trang (báo Phụ nữ TP HCM) và Liên Liên (VTV) nhận được nhiều tin nhắn khủng bố, đe dọa giết cả nhà. Tiếp đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến vụ việc này: Dương Quốc Vương (50 tuổi, tức Vương "Lợn"), Nguyễn Mạnh Long (56 tuổi, tức Long "Cao") và Lê Thanh Hải (55 tuổi, tức Hải "Gió") về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự 2015. Sáng 11/7, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Kim Hưng cùng đồng bọn ra xét xử sơ thẩm về tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên. Tại phiên xét xử sáng ngày 11/7, hội đồng xét xử gồm 3 người, chủ tọa là thẩm phán Mai Văn Quang. Giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Lê Tuấn Anh (Viện KSND TP Hà Nội). Có 9 luật sư tham gia phiên tòa, bào chữa cho các bị cáo, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại. Tại phần thủ tục, do 2 luật sư vắng mặt, trong đó có một người bào chữa cho Nguyễn Kim Hưng nên luật sư còn lại của bị cáo này đã đề nghị hoãn phiên tòa. Sau ít phút hội ý, chủ tọa Mai Văn Quang chấp nhận đề nghị trên. Phiên xét xử dự kiến mở lại vào sáng 25/7. Trùm bảo kê chợ Long Biên - Hưng "kính" được 2 cảnh sát áp giải. Hưng "kính" ngoái nhìn lại phía sau như đang tìm ai đó. Phiên tòa nhận đươc rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trước khi lên xe thùng, Hưng "kính" vẫn cố ngoái lại như tìm ai đó. Trùm bảo kê chợ Long Biên - Hưng "kính" mếu máo khi gặp lại người thân.

