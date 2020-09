Tìm thấy nữ sinh 13 tuổi ở Sơn La sau 10 ngày mất tích

Sau 10 ngày nữ sinh mất tích bí ẩn do đi chơi với nhóm bạn quen biết trên mạng xã hội, em Nguyễn Thị Như Q. đã được tìm thấy tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Trước đó, báo chí có đăng tải nội dung về việc nữ sinh này mất tích bí ẩn sau khi đi chơi cùng nhóm bạn quen trên mạng xã hội.

Khi đọc được thông tin này, một số người dân thấy Nguyễn Thị Như Q. tại một quán điện tử ở địa bàn thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn (giống với hình ảnh nữ sinh mất tích ở Sơn La) cùng với một nam giới nên đã báo với cơ quan chức năng.

Hình ảnh nữ sinh mất tích bí ẩn sau 10 ngày đã được tìm thấy.

Ngày 28/9, trao đổi với PV, ông Lưu Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khương cho biết, từ hôm nhận được đơn trình báo của gia đình em Q. về việc nữ sinh này mất tích, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và gia đình tổ chức tìm kiếm nữ sinh mất tích, tuy nhiên chưa có kết quả.

Chiều 27/9, thấy Q. đang ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chính quyền đã giao Công an xã phối hợp với Công an huyện Sông Mã và Công an huyện Sóc Sơn xác minh, qua đó xác định đúng Nguyễn Thị Như Q., vì vậy, đã báo cho gia đình biết và đến nhận con.

Sáng 28/9, gia đình Q. đã có mặt tại huyện Sóc Sơn và làm các thủ tục cần thiết để đưa con gái về nhà tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.