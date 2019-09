Những nữ sinh xinh đẹp liên tục mất tích, vì đâu nên nỗi?

1. Nữ sinh mất tích bí ẩn ở sân bay Nội Bài: Ngày 13/8, khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài, Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, Lâm Đồng) đột ngột mất tích. Ngày 15/8, chị Vũ Thị Đông (39 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mẹ ruột của My cho biết, đã tìm được nữ sinh này ở Khánh Hòa. Khi được hỏi về lý do tại sao đi rời đi như vậy, nữ sinh này cho biết, đi chơi với bạn, khi trích xuất camera an ninh có một nam thanh niên đi cùng nhưng đó chỉ là bạn học của nữ sinh chứ không phải bạn trai. 2. Nữ sinh ở Bắc Ninh đi dự sinh nhật nhà bạn trai rồi bất ngờ mất tích: Khoảng 19h tối 12/7, Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2003) ở Yên Phong - Bắc Ninh có xin phép gia đình đi tổ chức sinh nhật ở thị trấn Chờ (Yên Phong). Tuy nhiên, đến khuya vẫn không thấy con gái về, điện thoại cũng không gọi được nên gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi. Sáng 13/7, ông Nguyễn Đức Minh bố của nữ sinh đến nhà bạn của hỏi han tin tức về con gái thì một người bạn thân của Vân Anh cho biết, con gái ông được bạn trai tên S. đưa đi tổ chức sinh nhật. Khi ông Minh tìm đến nhà S. để hỏi thì người thanh niên này cho biết, sau khi tổ chức sinh nhật đã đưa con gái ông về nhà Ngày 17/8, cậu ruột nữ sinh cho biết hiện cháu đã trở về nhà nhưng tinh thần còn hoảng loạn, sợ sệt. Đến hiện tại nữ sinh này chưa cho biết nguyên nhân tại sao lại bỏ đi. 3. Nữ sinh lớp 10 mất tích sau khi xin bố mẹ đi chơi: Khoảng 9h sáng 25/6, Lê Diệu Linh (SN 2003) trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hiện đang là học sinh lớp 10 trường THPT Quỳnh Lưu 1 xin lên nhà bạn ở huyện Quỳ Hợp chơi nhưng không được bố mẹ đồng ý. Đến tận cuối ngày, không thấy con gái đâu, liên lạc không được gia đình mới tá hỏa đi tìm. Người bạn cùng xóm học với Linh cho biết, sáng cùng ngày, Linh có nhờ chở ra QL 1A để đón xe vào TP Vinh. Gia đình lập tức tìm kiếm tin tức của Linh ở huyện Quỳ Hợp và TP Vinh nhưng không thấy. . Tuy nhiên, đến ngày 28/6 Linh đã được tìm thấy ở một nhà người thân tại TP HCM. 4. Nữ sinh mất tích bí ẩn trên đường từ Nam Định về Thanh Hóa: Ngày 17/4, nữ sinh Phạm Thị Hằng (1996, quê Thanh Hóa) xuống Hải Hậu (Nam Định) thăm nhà chị gái, chiều cùng ngày Hằng bắt xe từ đó về Thanh Hóa. Tuy nhiên đến tối, vẫn không thấy Hằng về, gọi lại vào số điện thoại của nạn nhân thì một người lạ nghe sau đó tắt máy. Đến sáng 20/4 người nhà của Hằng nhận được thông báo của công an xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về việc đơn vị này phát hiện thi thể có đặc điểm giống với Hằng nên yêu cầu người nhà xuống nhận dạng. Khi người nhà đến nơi nhận dạng thì đó chính là Hăng, nơi tìm thấy thi thể Hằng là trên một bờ biển, cách nhà bố mẹ em rất xa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 5. Nữ sinh 13 tuổi ở Nghệ An bỗng dưng mất tích: Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo truy tìm em Võ Thị Thúy Hồng (SN 2006, trú xóm 2A, xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Em Hồng đang là học sinh lớp 7A Trường THCS Nghĩa An, Nghĩa Đàn. Ngày 19/6, gia đình đã tìm thấy nữ sinh này ở Hà Nội, với lý do bỏ đi để tìm việc làm.



Xem thêm video: Vụ án nữ sinh mất tích bí ẩn. (Nguồn ANTV).

1. Nữ sinh mất tích bí ẩn ở sân bay Nội Bài: Ngày 13/8, khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài, Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, Lâm Đồng) đột ngột mất tích. Ngày 15/8, chị Vũ Thị Đông (39 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mẹ ruột của My cho biết, đã tìm được nữ sinh này ở Khánh Hòa. Khi được hỏi về lý do tại sao đi rời đi như vậy, nữ sinh này cho biết, đi chơi với bạn, khi trích xuất camera an ninh có một nam thanh niên đi cùng nhưng đó chỉ là bạn học của nữ sinh chứ không phải bạn trai. 2. Nữ sinh ở Bắc Ninh đi dự sinh nhật nhà bạn trai rồi bất ngờ mất tích: Khoảng 19h tối 12/7, Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2003) ở Yên Phong - Bắc Ninh có xin phép gia đình đi tổ chức sinh nhật ở thị trấn Chờ (Yên Phong). Tuy nhiên, đến khuya vẫn không thấy con gái về, điện thoại cũng không gọi được nên gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi. Sáng 13/7, ông Nguyễn Đức Minh bố của nữ sinh đến nhà bạn của hỏi han tin tức về con gái thì một người bạn thân của Vân Anh cho biết, con gái ông được bạn trai tên S. đưa đi tổ chức sinh nhật. Khi ông Minh tìm đến nhà S. để hỏi thì người thanh niên này cho biết, sau khi tổ chức sinh nhật đã đưa con gái ông về nhà Ngày 17/8, cậu ruột nữ sinh cho biết hiện cháu đã trở về nhà nhưng tinh thần còn hoảng loạn, sợ sệt. Đến hiện tại nữ sinh này chưa cho biết nguyên nhân tại sao lại bỏ đi. 3. Nữ sinh lớp 10 mất tích sau khi xin bố mẹ đi chơi: Khoảng 9h sáng 25/6, Lê Diệu Linh (SN 2003) trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hiện đang là học sinh lớp 10 trường THPT Quỳnh Lưu 1 xin lên nhà bạn ở huyện Quỳ Hợp chơi nhưng không được bố mẹ đồng ý. Đến tận cuối ngày, không thấy con gái đâu, liên lạc không được gia đình mới tá hỏa đi tìm. Người bạn cùng xóm học với Linh cho biết, sáng cùng ngày, Linh có nhờ chở ra QL 1A để đón xe vào TP Vinh. Gia đình lập tức tìm kiếm tin tức của Linh ở huyện Quỳ Hợp và TP Vinh nhưng không thấy. . Tuy nhiên, đến ngày 28/6 Linh đã được tìm thấy ở một nhà người thân tại TP HCM. 4. Nữ sinh mất tích bí ẩn trên đường từ Nam Định về Thanh Hóa: Ngày 17/4, nữ sinh Phạm Thị Hằng (1996, quê Thanh Hóa) xuống Hải Hậu (Nam Định) thăm nhà chị gái, chiều cùng ngày Hằng bắt xe từ đó về Thanh Hóa. Tuy nhiên đến tối, vẫn không thấy Hằng về, gọi lại vào số điện thoại của nạn nhân thì một người lạ nghe sau đó tắt máy. Đến sáng 20/4 người nhà của Hằng nhận được thông báo của công an xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về việc đơn vị này phát hiện thi thể có đặc điểm giống với Hằng nên yêu cầu người nhà xuống nhận dạng. Khi người nhà đến nơi nhận dạng thì đó chính là Hăng, nơi tìm thấy thi thể Hằng là trên một bờ biển, cách nhà bố mẹ em rất xa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 5. Nữ sinh 13 tuổi ở Nghệ An bỗng dưng mất tích: Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo truy tìm em Võ Thị Thúy Hồng (SN 2006, trú xóm 2A, xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Em Hồng đang là học sinh lớp 7A Trường THCS Nghĩa An, Nghĩa Đàn. Ngày 19/6, gia đình đã tìm thấy nữ sinh này ở Hà Nội, với lý do bỏ đi để tìm việc làm.



Xem thêm video: Vụ án nữ sinh mất tích bí ẩn. (Nguồn ANTV).