Đã tìm thấy nữ sinh mất tích tại sân bay Nội Bài: Lý do khiến ai cũng ngã ngửa

Chiều 15/8, trao đổi với PV báo Kiến Thức, chị Đông mẹ của Nguyễn Vũ Trà My (sinh năm 1999, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM) – nữ sinh bị mất tích tại sân bay Nội Bài cho hay, vào chiều ngày 15/8, đã được gia đình đã tìm thấy em tại Khánh Hòa.

Cụ thể, sau khi thông tin liên mạng xã hội, báo chí cũng như trình báo với các cơ quan chức năng khoảng 13h ngày 15/8, gia đình nhận được tin báo từ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tìm thấy Trà My, ngay lập tức cả gia đình di chuyển từ Lâm Đồng xuống Khánh Hòa.

Hình ảnh nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My.

Khoảng 15h chiều cùng ngày, cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa đã giao nữ sinh lại cho gia đình. Lúc đón My về, tình trạng sức khỏe, tinh thần đều ổn định.

Hỏi về lý do khiến nữ sinh Lâm Đồng đột nhiên mất tích tại sân bay Nội Bài dù đã làm thủ tục tại sân bay, mẹ của Trà My cho biết: “Là cháu nó muốn đi du lịch với bạn bè chứ không có chuyện gì cả”.

Trước đó như đã đưa tin, chị Vũ Thị Đông thông tin con gái mất liên lạc với gia đình vào khoảng 12h trưa 13/8, tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội). Cụ thể, sau khi làm thủ tục cho chuyến bay VJ407 từ Hà Nội đi Đà Lạt, My đưa điện thoại cho em trai cầm hộ, nói đi vệ sinh. Chờ mãi không thấy chị ra, cậu gọi điện thoại về gia đình thông báo.

Trích xuất camera ghi lại, vào khoảng 14h ngày 13/8, nữ hành khách nói trên đã di chuyển từ sảnh E sang cánh A sảnh T1, sau đó xuống cầu thang bộ ra khu vực bãi xe taxi. Tại đây đã có một thanh niên mặc áo đen đứng chờ. Sau đó hai người lên taxi và cùng nhau di chuyển khỏi sân bay. Trích xuất camera do Công an Hà Nội cung cấp cho thấy chiếc taxi chở My đi đến đoạn cầu Nhật Tân thì mất dấu.

Được biết, hiện tâm lý nữ sinh mất tích tại sân bay Nội Bài ổn định, không có biểu hiện gì bất thường.

