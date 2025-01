Hà Nội: Khởi tố đối tượng vận chuyển, mua bán rùa quý hiếm

Ngày 9/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hoàng (SN 2000, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đối tượng Nguyễn Việt Hoàng và cá thể rùa quý hiếm.

Trước đó, hồi 19h35 ngày 15/12/2024, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đã phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện đối tượng đang vận chuyển 1 cá thể rùa đi bán kiếm lời. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Việt Hoàng. Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ.

Qua giám định, cá thể rùa trên là rùa hộp trán vàng thuộc nhóm rất quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, là loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được quy định tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ, nghiêm cấm khai thác và sử dụng.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiế p tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.