Status “lạ” của cô gái mất tích bí ẩn ở sân bay Nội Bài

Ngày 14/8, chị Vũ Thị Đông (mẹ Trà My) cho biết, khoảng 23h đêm ngày 13/8, trên trang cá nhân Facebook của nữ sinh mất tích bí ẩn tại sân bay Nội Bài này có đăng tải một một thông tin như sau: "Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép, ba mẹ ngăn cấm chuyện của con với yêu. Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo.” Theo gia đình nữ sinh thì dòng trạng thái này không phải do Trà My viết, bởi đây không phải giọng văn của con gái chị. Chị Đông cho biết thêm, nếu con tôi định đi thật thì sẽ cầm quần áo và điện thoại đi cùng chứ, tại sao lại để lại toàn bộ quần áo và điện thoại cho em trai cầm hộ. Gia đình tôi chắc chắn đây là dòng trạng thái của kẻ xấu đã mạo danh con gái tôi rồi đăng lên. Sáng ngày 14/8, chị Vũ Thị Đông (mẹ Trà My) cho biết, lực lượng an ninh sân bay đã trích xuất camera và phát hiện con gái chị sau khi vào nhà vệ sinh đã thay áo, sau đó đi cùng một người đàn ông lên chiếc taxi. Công an Hà Nội cũng đã trích xuất camera và cho thấy chiếc taxi trên đi đến đoạn cầu Nhật Tân (Hà Nội) thì mất dấu vết Gia đình đang cùng công an truy tìm tung tích nữ sinh mất tích bí ẩn tại sân bay Nội Bài. Đồng thời, gia đình nhờ báo chí và mạng xã hội chia sẻ thông tin để gia đình nhanh chóng tìm được nữ sinh. Trước đó, khoảng hơn 14h ngày 13/8, nữ hành khách trên đã di chuyển từ sảnh E sang sảnh A nhà ga T1, cô gái tiếp tục đi cầu thang bộ ra khu vực bãi xe taxi. Tại đây, đã có một nam thanh niên mặc áo đen đứng chờ và 2 người cùng nhau di chuyển khỏi sân bay Nội Bài Ngay sau khi phát hiện, nhân viên trực ban tại sân bay Nội Bài đã báo cáo sự việc tới đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài để đơn vị tiến hành điều tra, làm rõ My đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật (TP HCM), đang trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình ra ngoài Hà Nội chơi. Đến trưa ngày 13/8, My và em trai đã làm thủ tục di chuyển trên chuyến bay VJ407 của Vietjet Air dự kiến cất cánh lúc 16h40 theo hướng Hà Nội - Đà Lạt, đến hơn 14h cùng ngày thì nữ sinh mất tích bí ẩn tại sân bay Nội Bài. Theo gia đình nữ sinh cho biết, trong camera an ninh, My mặc quần jean ống rộng, đi giầy đen, áo trắng hoa nhỏ vai trễ. Không mang theo hành lý, điện thoại, giấy tờ,... Thanh niên trong hình được camera nhận dạng là người lạ gia đình biết là ai. Không phải là bạn trai của bé My. Có người báo tin giả cho gia đình xóa bài nên hiện giờ gia đình rất hoang mang không biết My đang ở đâu và xảy ra việc gì với em không. Ai thấy My ở đâu xin báo giúp với gia đình qua số điện thoại 0942.861.907, địa chỉ: 1025 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng. Xem thêm video: Nữ sinh lớp 10 ở Tiền Giang mất tích "bí ẩn" sau khi đi sinh nhật bạn. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

