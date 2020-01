Liên tiếp các vụ nữ sinh mất tích và cái kết bi hài

1. Nữ sinh 13 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi học. Sáng 30/9, lãnh đạo Công an xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thông tin về nữ sinh tên Nguyễn Thị Tuyền (13 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Đồng Liên) bị mất tích trên địa bàn. Chị Dương Thị Nga (43 tuổi, mẹ của Tuyền) cho biết, trước khi mất tích vào ngày 23/9, Tuyền không có biểu hiện lạ gì và vẫn đi học bình thường. Gia đình đã báo sự việc lên cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm. Ngày 3/10, công an đã tìm thấy em ở địa bàn huyện Đồng Hỷ và đưa về bàn giao cho gia đình. Theo xác minh ban đầu, Tuyền nhắn tin hẹn bạn đón mình ở cổng trường trong sáng 23/9 rồi theo bạn đi chơi. Gia đình mất liên lạc với nữ sinh suốt 10 ngày. 2. Nữ sinh lớp 10 mất tích 4 ngày tử vong dưới mương. Ngày 15/3, cháu V. (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Hải Hậu B) xin phép mẹ đi tập văn nghệ tại trường cùng các bạn. Sau đó, gia đình không liên lạc được với cháu V. nên đã báo lên cơ quan chức năng. Đến ngày 19/3, người dân phát hiện thi thể cháu V. ở khu vực cầu thuộc đội 4, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ở dưới mương nước trong trạng thái tử vong. (Ảnh: Plo) 3. Nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên. Ngày 4/2, nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại trong lúc đi giao gà cho một người đàn ông. (Ảnh: BVPL) Đến ngày 7/2, người dân tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên tại khu vực chuồng lợn của một nhà vắng chủ, cách đường quốc lộ 12 khoảng 50m. (Ảnh: Infonet) Sau đó, nhiều đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại nữ sinh giao gà đã bị bắt giữ. Ngày 29/12, HĐXX tuyên án 9 bị cáo liên quan vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. 6 bị cáo nhận mức án cao nhất là tử hình. 4. Nữ sinh học lớp 7 ở Hà Tĩnh được tìm thấy thi thể sau 2 ngày mất tích. Ngày 28/8/2018, gia đình anh Phạm Anh Tuấn (trú tại tổ 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) không tìm thấy con là Phạm Thị Sen (SN 2006 học sinh lớp 7 trường THCS Phan Đình Phùng) nên đã báo lên cơ quan chức năng. Đến ngày 30/8, thì phát hiện thi thể cháu Sen nổi trên sông Ngàn Trươi, đoạn qua tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang. 5. Nữ sinh mất tích ở sân bay như lý do mới khiến dư luận bất ngờ: Ngày 13/8, gia đình em Trà My (21 tuổi, sinh viên đại học) thông tin việc em bị mất tích tại sân bày Nội Bài. Trà My nhờ em trai giữ hộ giấy tờ, túi xách rồi mất tích từ đó. Rà soát camera, Cảng vụ hàng không miền Bắc xác My xuống cầu thang bộ để gặp một người đàn ông mặc áo đen. Sau đó, cả hai lên taxi rời khỏi sân bay. Hai ngày sau khi gia đình trình báo bị mất tích ở sân bay Nội Bài, nữ sinh 21 tuổi được tìm thấy ở Khánh Hòa và đã về nhà. Lúc đón My về, tình trạng sức khỏe, tinh thần đều ổn định. Hỏi về lý do khiến nữ sinh Lâm Đồng đột nhiên mất tích tại sân bay Nội Bài dù đã làm thủ tục tại sân bay, mẹ của Trà My cho biết: “Là cháu nó muốn đi du lịch với bạn bè chứ không có chuyện gì cả”. (Nguồn: ANTV)

1. Nữ sinh 13 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi học. Sáng 30/9, lãnh đạo Công an xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thông tin về nữ sinh tên Nguyễn Thị Tuyền (13 tuổ i, học sinh lớp 8 trường THCS Đồng Liên) bị mất tích trên địa bàn. Chị Dương Thị Nga (43 tuổi, mẹ của Tuyền) cho biết, trước khi mất tích vào ngày 23/9, Tuyền không có biểu hiện lạ gì và vẫn đi học bình thường. Gia đình đã báo sự việc lên cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm. Ngày 3/10, công an đã tìm thấy em ở địa bàn huyện Đồng Hỷ và đưa về bàn giao cho gia đình. Theo xác minh ban đầu, Tuyền nhắn tin hẹn bạn đón mình ở cổng trường trong sáng 23/9 rồi theo bạn đi chơi. Gia đình mất liên lạc với nữ sinh suốt 10 ngày. 2. Nữ sinh lớp 10 mất tích 4 ngày tử vong dưới mương. Ngày 15/3, cháu V. (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Hải Hậu B) xin phép mẹ đi tập văn nghệ tại trường cùng các bạn. Sau đó, gia đình không liên lạc được với cháu V. nên đã báo lên cơ quan chức năng. Đến ngày 19/3, người dân phát hiện thi thể cháu V. ở khu vực cầu thuộc đội 4, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ở dưới mương nước trong trạng thái tử vong. (Ảnh: Plo) 3. Nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên. Ngày 4/2, nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại trong lúc đi giao gà cho một người đàn ông. (Ảnh: BVPL) Đến ngày 7/2, người dân tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên tại khu vực chuồng lợn của một nhà vắng chủ, cách đường quốc lộ 12 khoảng 50m. (Ảnh: Infonet) Sau đó, nhiều đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại nữ sinh giao gà đã bị bắt giữ. Ngày 29/12, HĐXX tuyên án 9 bị cáo liên quan vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. 6 bị cáo nhận mức án cao nhất là tử hình. 4. Nữ sinh học lớp 7 ở Hà Tĩnh được tìm thấy thi thể sau 2 ngày mất tích. Ngày 28/8/2018, gia đình anh Phạm Anh Tuấn (trú tại tổ 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) không tìm thấy con là Phạm Thị Sen (SN 2006 học sinh lớp 7 trường THCS Phan Đình Phùng) nên đã báo lên cơ quan chức năng. Đến ngày 30/8, thì phát hiện thi thể cháu Sen nổi trên sông Ngàn Trươi, đoạn qua tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang. 5. Nữ sinh mất tích ở sân bay như lý do mới khiến dư luận bất ngờ: Ngày 13/8, gia đình em Trà My (21 tuổi, sinh viên đại học) thông tin việc em bị mất tích tại sân bày Nội Bài. Trà My nhờ em trai giữ hộ giấy tờ, túi xách rồi mất tích từ đó. Rà soát camera, Cảng vụ hàng không miền Bắc xác My xuống cầu thang bộ để gặp một người đàn ông mặc áo đen. Sau đó, cả hai lên taxi rời khỏi sân bay. Hai ngày sau khi gia đình trình báo bị mất tích ở sân bay Nội Bài, nữ sinh 21 tuổi được tìm thấy ở Khánh Hòa và đã về nhà. Lúc đón My về, tình trạng sức khỏe, tinh thần đều ổn định. Hỏi về lý do khiến nữ sinh Lâm Đồng đột nhiên mất tích tại sân bay Nội Bài dù đã làm thủ tục tại sân bay, mẹ của Trà My cho biết: “Là cháu nó muốn đi du lịch với bạn bè chứ không có chuyện gì cả”. (Nguồn: ANTV)