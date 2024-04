Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm thuyền 4 phụ nữ mất tích

Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 8h ngày 27/4, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Hương (SN 1982, trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên).



Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục theo quy định vào 9h5 sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng đã tìm được nạn nhân cuối cùng bị mất tích do chìm thuyền tại sông Chanh thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 26/4, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1979, trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) và bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Như vậy, sau nhiều giờ tìm kiếm 4 nạn nhân bị mất tích do chìm thuyền tại sông Chanh , đến sáng 27/4, nạn nhân cuối cùng đã được các lực lượng tìm thấy, đưa lên bờ để bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Trước đó, khoảng 5h10 ngày 25/4, mủng nhựa có gắn động cơ máy do chị Nguyễn Thị Tuyên (SN 1979, phường Hà An, thị xã Quảng Yên) là chủ phương tiện chở 5 người qua sông Chanh từ bến đò Phong Hải sang bến đò Hà An.

Khi qua địa phận khu 12, phường Hà An, gặp cơn dông lốc làm lật mủng, chị Tuyên và chị Nguyễn Thị Nhịp (SN 1980, trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) bơi được vào bờ. 4 người khác mất tích gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1982), Nguyễn Thị Mơ (SN 1983), Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1979), cùng trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên; Dương Thị Cường (SN 1966), trú tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên.

Đến khoảng 12h10 cùng ngày, đã phát hiện và vớt được thi thể của nạn nhân Nguyễn Thị Mơ. Tiếp đó, khoảng 15h phát hiện và vớt được thi thể nạn nhân Dương Thị Cường.