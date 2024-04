Đang bỏ trốn, cựu Chủ tịch AIC bị truy tố vụ thứ 3

CQĐT đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC cùng 13 bị can về các tội danh đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Theo đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với 2 bị can khác bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, thuộc Sở NN&PTNN TP HCM bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC

Hai bị can Trần Thị Bình Minh, cựu Phó GĐ và Phan Tất Thắng, cựu Phó Trưởng phòng Kinh tế, Sở KH&ĐT TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều tra cho thấy, Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM thuộc Sở NN&PTNT TP HCM do Dương Hoa Xô làm giám đốc từ năm 2004 đến năm 2020. Trung tâm Trung tâm Công nghệ sinh học triển khai thực hiện dự án mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm với kinh phí là 425 tỷ đồng.

Tháng 4/2014, bà Nhàn gặp Dương Hoa Xô khi tham dự lễ khánh thành khu nuôi cấy mô của Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM. Khi biết, trung tâm này đang triển khai dự án 12 phòng thí nghiệm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với Dương Hoa Xô để cho Công ty AIC trúng thầu thực hiện 10 gói thầu thuộc dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm.

Khi được Dương Hoa Xô đồng ý, Nhàn giao cho cấp dưới liên hệ với nhóm cán bộ Trung tâm Công nghệ sinh học xây dựng danh mục trang thiết bị theo hướng nâng giá để đảm bảo lợi nhuận cho Công ty AIC là 40% giá trị gói thầu. Sau đó, các cá nhân này thông đồng với Công ty Tư vấn Hồng Hà tư vấn lập hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho Công ty AIC hoặc công ty do AIC chỉ định.

Từ đó, giúp cho Công ty AIC và Công ty Mopha (thuộc hệ sinh thái AIC) trúng 6 gói thầu và các công ty do AIC chỉ định gồm Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á, Công ty Vimedimex trúng 3 gói thầu.

Gói thầu số 1 giai đoạn 1, AIC phải liên danh với Công ty NEAD mới đảm bảo năng lực, trúng thầu. Gói thầu này do Công ty NEAD thực hiện và hưởng lợi nhuận, không thông đồng với AIC và chủ đầu tư để nâng giá gói thầu.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dương Hoa Xô và các bị can khác đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cùng các bị can thông đồng, nâng giá gói thầu, gian lận, cố ý làm trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng.

Điều tra cũng cho thấy, để được trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Ban Thư ký tài chính Công ty AIC, quyết định phê duyệt, chi tiền “cơ chế”, “ngoại giao” cho Dương Hoa Xô. Trước khi đấu thầu, Nhàn lại gặp và đề nghị Dương Hoa Xô tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và sẽ chi tiền cám ơn.

Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015-2018, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới là Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn đưa tiền cho Dương Hoa Xô 6 lần, tổng cộng 14,4 tỷ đồng. Số tiền này có nguồn gốc là tiền Công ty AIC và các công ty liên quan thu được từ các hợp đồng dự án 12 phòng thí nghiệm.

Đáng chú ý, hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu, lời khai của bị can Dương Hoa Xô và các bị can khác, các cá nhân liên quan, CQĐT kết luận đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm về các sai phạm của Công ty AIC tại 12 dự án phòng thí nghiệm.

Do Nhàn bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, CQĐT cho rằng cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng khoan hồng, hợp tác điều tra để đảm bảo quyền tự bào chữa. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.

Trước khi bị truy tố trong vụ án trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn dù đang bỏ trốn nhưng đã bị tuyên án tổng hình phạt 30 năm tù trong hai vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa hối lộ liên quan Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và vụ án thông thầu Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định đấu thầu trong vụ án vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.