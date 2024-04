Lâm Đồng: Đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã ra quân triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 dịp lễ 30/4 và 1/5.



Ghi nhận sáng ngày 27/4 cho thấy, lượng phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP HCM lên Đà Lạt tăng lên rõ rệt.

Lượng phương tiện giao thông trên quốc lộ 20 tăng cao khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ

Trạm CSGT Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã lập chốt triển khai các biện pháp, phương án tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng chống ùn tắc trên Quốc lộ 20 xuyên suốt từ huyện Đạ Huoai lên TP Bảo Lộc. Thượng tá Trần Bảo Thành – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo buổi ra quân.

Lượng lượng Cảnh sát giao thông đứng chốt đảm bảo phân luồng cho các phương tiện

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thư – Trưởng Trạm CSGT Mađaguôi, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân, du khách yên tâm đến Lâm Đồng nghỉ lễ, vui chơi, đơn vị sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ bám đường 24/24 giờ trên Quốc lộ 20 để tuần tra, kiểm tra các vi phạm. Sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông trong các giờ cao điểm để phòng chống ùn tắc trên Quốc lộ 20.

Các chiến sĩ sẵn sàng phản ứng nhanh khi có ùn tắc

Ngay trong trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm, Trạm CSGT Mađaguôi đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông (đều là vi phạm tốc độ). Trong đó, có 8 xe con, 5 xe máy và 1 xe đầu kéo. Cơ quan chức năng đã tước giấy phép lái xe đối với 7 trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

Xử phạt các trường hợp vi phạm luật giao thông

Đặc biệt, trong các giờ cao điểm từ ngày 27/4 đến 1/5, tuyến đèo Bảo Lộc sẽ cấm xe tải có trọng tải toàn bộ trên 20 tấn, loại xe vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất, đá.

Cấm xe tải trên 20 tấn lưu thông đèo Bảo Lộc giờ cao điểm từ ngày 27/4 đến ngày 1/5

Cụ thể, chiều lên đèo theo hướng từ huyện Đạ Huoai lên TP Bảo Lộc cấm xe tải hạng nặng từ 10 đến 17h các ngày 27, 28/4 và 1/5.

Chiều xuống đèo theo hướng từ TP Bảo Lộc đi huyện Đạ Huoai cấm xe tải hạng nặng từ 10 đến 17h các ngày 27/4 và 1/5 và từ 14 đến 20h ngày 30/4.