Khởi tố nguyên thượng úy công an vụ gài ma túy tống bạn trai vào tù

Nguyên thượng úy công an Nguyễn Thị Vững bị khởi tố về tội Vu khống quy định theo khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình sự và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2 điều 249).

Vững được xác định là đồng phạm với Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) trong vụ gài ma túy vào xe ô tô, đẩy ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) vào tù.

"Trưa hôm đó (26/10/2016), chị Vững bảo tôi ra gốc cây ở ngõ 35 phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) sẽ có người đưa cho bọc màu trắng này, rồi bỏ vào cốp trước xe ô tô của anh Thiện. Mọi việc đã có chị Vững lo, tôi chỉ việc làm theo” - bị cáo Vân nói.

Bên cạnh đó, Vân cho hay, còn có những chi tiết chưa được thể hiện trong cáo trạng như việc Vững nhận 1 tỷ đồng và lo việc đẩy ông Thiện vào tù. Theo bị cáo, nội dung này đã có trong ghi âm Vân gửi cho cơ quan điều tra nhưng lại bị cắt đi.

Tuy nhiên, những điều Vân nói, Vững đều phủ nhận. Cựu thượng úy công an cho rằng không có chuyện mình bày cách tống ông Thiện vào tù.

“Về giấy nhận nợ, chị Vân có hỏi tôi 'em đang cần tiền, chị có tiền cho em vay'. Lúc này, tôi bảo không có nhưng sau đó đã đi hỏi vay được và đưa cho Vân 200 triệu đồng. Rồi Vân đề nghị ghi tăng số tiền lên thành 500 triệu đồng” - Vững cho hay.

Người phụ nữ này biết việc Vân cùng ông Thiện bị tạm giữ tại Công an quận Nam Từ Liêm do phát hiện trên xe ô tô có ma túy khi Vân gọi điện thông báo. Còn ai là người báo cho cơ quan chức năng kiểm tra hành chính xe ô tô BKS: 30A-80501 do ông Thiện cầm lái, thì Vững không nắm được.

Nguyễn Thị Vân và ông Nguyễn Văn Thiện tại tòa.

Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị can Nguyễn Thị Vững mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, khác với cáo trạng là Vững gọi điện thoại báo cho ông Đ. (tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn I thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) và sau đó, ông Đ. gọi cho Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội kiểm tra xe ông Thiện chứa ma túy.



Bên cạnh đó, việc cơ quan điều tra tách hồ sơ của bà Vững và nam thanh niên bỏ ma túy vào xe ông Thiện là không đúng quy định, làm ảnh hưởng việc xác định Vân là chủ mưu hay đồng phạm.

Cùng với đó là việc xác định các vật chứng như ghi âm, đĩa băng cần phải giám định xem có bị cắt ghép hay không. Từ đây, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

gày 28/10/2016, Nguyễn Thị Vân điều khiển xe ô tô đưa Nguyễn Văn Thiện đi làm rồi đỗ xe trên lòng đường ở phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.

Trưa cùng ngày, một người đàn ông (chưa xác định được lai lịch) mang ma túy đến để dưới gốc cây gần đó và điện thoại báo cho Vân. Vân đến lấy ma túy rồi cho vào cốp trước ghế phụ xe ô tô của Thiện. Chiều tối, khi Thiện và Vân cùng đi gặp khách hàng trên đường Lê Đức Thọ, Vân gọi điện thoại báo cho Nguyễn Thị Vững (thượng úy công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an) biết lịch trình di chuyển.

Sau khi nhận được thông tin, Vững đã gọi điện thoại báo cho ông Đ. (tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn I thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội). Ông Đ. đã gọi cho Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội về việc xe của Thiện chứa ma túy.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện cốp trước có một bọc ma túy và buộc áp giải Thiện lên trụ sở công an quận Nam Từ Liêm để lấy lời khai. Kết quả giám định cho thấy các gói nhỏ là 7,003g heroin và 1,4g ma túy dạng methamphetamine.

Sau khi Thiện bị bắt, Vững nhận 1 tỷ đồng tiền công từ Vân. Sau khi bị tạm giữ 8 ngày, Thiện được trả tự do vì cơ quan công an không chứng minh được hành vi phạm tội. Khi trở về nhà, Thiện vẫn sống với Vân như bình thường để thu thập chứng cứ minh oan cho mình. Sau 3 tháng âm thầm điều tra, Thiện đã nộp đơn tố cáo hành vi phạm tội của Vân cùng bằng chứng ra Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Đến tháng 4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố Nguyễn Thị Vân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Vu khống”. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc Vân thuê người “tống” người yêu vào tù là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và làm ăn.

Cụ thể, cả Thiện và Vân có chung khối tài sản gồm 7 bất động sản và tiền mặt trị giá hơn 200 tỉ đồng. Tất cả đều do Vân đứng tên. Hai bên đã ký thỏa thuận đây là tài sản chung và mỗi bên hưởng 50% giá trị. Tuy nhiên khi xảy ra mâu thuẫn, Thiện yêu cầu chia tay và chia tài sản chung nhưng Vân không đồng ý.

