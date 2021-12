Thường trực Ban Bí thư: “Hải Dương đã thực hiện tốt mục tiêu kép”

Sáng 10/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Hải Dương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo.

Sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, biểu dương sự sáng tạo, tích cực của tỉnh trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đạt được trong năm 2021.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bài bản, khoa học, nghiêm túc theo đúng chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các chương trình thực hiện nghị quyết có khát vọng cao, có giải pháp mạnh mẽ, trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ ràng quan điểm, chiến lược, phương châm hành động đúng, trúng yêu cầu phát triển. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt và sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quy tụ được sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ của từng đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2021 và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 mặc dù chịu tác động lớn của dịch COVID-19.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương Hải Dương đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, nhất là khống chế thành công đợt dịch thứ 3, có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021.

Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cụ thể hóa vào các chương trình công tác, tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và mở đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, hệ thống chính trị để quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng, thực hiện thực chất việc kiểm điểm, đánh giá năm 2021.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; thường xuyên đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, Hải Dương cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong tình hình mới, như xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đội ngũ các nhà khoa học và người lao động chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu phát triển.

Hải Dương cần có các giải pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19 ; quản lý tốt quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; xây dựng tiêu chí, cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư có uy tín, chất lượng vào các khu công nghiệp, tập trung xây dựng nông thôn mới, coi đây là giải pháp quan trọng nhất để rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói rằng, Hải Dương cần quan tâm chuẩn bị, chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho người dân chu đáo, an toàn phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tôn giáo; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của người dân, phấn đấu dân giàu, tỉnh mạnh.

Quanh cảnh buổi làm việc.

Hải Dương đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, để đạt được kết quả quan trọng trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ, tạo động lực cho toàn hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ mà Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy là hạt nhân chính trị.

Đồng thời, tăng cường quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương lân cận. Xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự năng động, đoàn kết, có tư duy đổi mới, phong cách lãnh đạo quyết liệt, triệt để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng hứa tiếp thu, thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, mong muốn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ Hải Dương thực hiện chiến lược phát triển "tăng trưởng xanh, chuyển đổi số", hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025, tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, động lực phát triển của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Báo cáo năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết năm 2021, Hải Dương đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 8,6%, đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 8 trong toàn quốc. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 19.290 tỷ đồng, vượt dự toán 48,4%.

Hải Dương xác định chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” để thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu GRDP tăng từ 10% trở lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

3 công việc đột phá để thực hiện

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc cho biết, triển khai Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," Hải Dương đã ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các ngành chức năng ban hành hướng dẫn thực hiện 6 nhóm nội dung công việc, với phương châm: "trên trước, dưới sau," "trong trước, ngoài sau," "học tập đi đôi với làm theo và nêu gương" và “3 không”, “5 rõ”, “6 dám”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương lựa chọn 3 công việc đột phá tập trung chỉ đạo thực hiện.

Một là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo.

Hai là: Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị xanh, thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu.

Ba là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn và nét mới trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch lần này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu hàng năm tập thể cấp ủy, lãnh đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đều phải đăng ký xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch hành động học tập, làm theo và nêu gương của tập thể, cá nhân.

