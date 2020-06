Thưởng nóng công an bắt Triệu Quân Sự, người dân tố giác thế nào?

Trưa 19/6, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam phối hợp lực lượng quân sự của quân khu 5 đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cho quân khu 5.

Thông tin trên báo Dân Việt, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP. Tam Kỳ cho biết, vào khoảng 19h45 ngày 18/6, Công an TP.Tam Kỳ nhận được tin báo của CTV bảo mật về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Triệu Quân Sự đang ngồi chơi game tại tiệm Internet HT (địa chỉ 155/11- đường Hùng Vương, thuộc khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ).