Tin nóng ngày 19/6: Vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái hầu tòa

1. Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ bổ sung: Luật mới thay thế 7 nhóm nội dung chính: Quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ, khoảng cách giữa các xe; quy định phương tiện lưu thông đường bộ; thống nhất việc quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về tổ chức, điều khiển và giải quyết ùn tắc giao thông; quy định về giải quyết TNGT; quy định về giám sát việc thi hành pháp luật, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự, ATGT. 2. Bàn giao Triệu Quân Sự cho Quân khu 5: Lúc 11 giờ ngày 19/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bàn giao sát nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cho cơ quan điều tra Quân khu 5. Theo đó, Sự bị bắt tối 18/6 khi đang chơi game. Sau khi bị truy đuổi, Triệu Quân Sự đã trộm 3 điện thoại, khoảng 6 triệu đồng tiền mặt, 1 xe máy. Với số tiền này, Sự ở nhà nghỉ, chơi game và mua đồ ăn. 3. Vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái tiếp tục hầu tòa: TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái là bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê người chém "chồng" với giá 1 tỷ đồng. Do bà Trần Hoa Sen không tham gia nên ông Thái bỏ về, tòa vẫn tiếp tục xử án. Đại diện VKS đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm điều tra xét xử lại. Xét thấy nhiều yếu tố phát sinh, tòa sẽ đưa ra phán quyết vào sáng 22/6. 4. Cướp túi xách có chứa tài sản hơn 1 tỷ đồng tại TPHCM: Công an quận 1 (TP.HCM) lập hồ sơ điều tra, truy xét vụ cướp giật tài sản theo trình báo của ông P.Đ.M (64 tuổi, khi đứng trước một khách sạn trên đường Thái Văn Lung. Tên cướp dùng xe máy cướp giật và tăng ga tẩu thoát. Trong túi có nhiều vật dụng như bóp cầm tay, điện thoại Vertu, hai mắt kính chữ H và Catier, Ipad… Tổng trị giá tài sản hơn 1,4 tỷ đồng. 5. Hai anh em họ lừa liên tiếp 18 tỷ đồng: Công an Cần Thơ cho biết, hai chị em họ cấu kết lừa khách hàng 10 tỷ với lý do chung tiền mua kim cương bán kiếm lợi là Tạ Hoàng Huyên (26 tuổi, quận Cái Răng) và Tạ Thị Thu Thảo (31 tuổi). Thảo bị bắt nhưng bị nhiều bệnh lý nên được tại ngoại chữa bệnh. Trong quá trình này, Thảo lừa tiếp 8 tỷ của người khác khi buôn bán nhiệt kế, khẩu trang giai đoạn dịch COVID. 6. Khởi tố kiều nữ buôn ma túy: Hôm nay, công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận khởi tố bị can, tạm giam hai tháng với Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi) và đồng bọn. Hằng chính là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng du lịch Huế bị cảnh sát bắt với tang vật hơn 1.300 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng tại một nhà nghỉ trên đường Điềm Phùng Thị, Huế. Trên facebook, Hằng luôn có cuộc sống sang chảnh, xinh đẹp.

