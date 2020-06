Hoãn tòa vụ ngoại tình anh rể, em gái đầu độc chị họ

Sáng 19/6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú ở xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Lại Thị Kiều Trang là bị cáo đã được xác định có tình cảm với chồng của chị họ nên đã mua chất độc rồi bỏ vào trà sữa, sau đó gửi đến nơi làm việc của chị họ mình nhằm hãm hại người này. Tuy nhiên, có một nữ điều dưỡng đồng nghiệp khác đã uống và tử vong. Đáng chú ý, thời điểm bắt đầu phiên xét xử, trong phần làm thủ tục, qua báo cáo từ thư ký phiên tòa, bị cáo Lại Thị Kiều Trang không có mặt tại toà. Ngoại trừ bị cáo Trang, đại diện bị hại và những người liên quan đều có mặt đầy đủ. Đáng chú ý là chị Đàm Thị Hải Y và chồng là Phạm Văn Q cũng có mặt từ rất sớm với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo thông tin từ chủ tọa phiên tòa, bị cáo Trang hiện sức khỏe yếu không đảm bảo thể tham gia phiên toà. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của bị cáo Lại Thị Kiều Trang. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào lúc 7h30, ngày 17/7. Trước đó, ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình (Thái tỉnh Bình) nhận được tin báo nữ điều dưỡng H, công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong tại nơi làm việc. Nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H nên cơ quan công an lập tức vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy anh Phạm Văn Q (30 tuổi, ở Kiến Xương là chồng chị Y) công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình có quan hệ tình cảm với em họ của vợ là Lại Thị Kiều Trang. Sau đó, do không còn tình cảm với Trang nên anh Q đề nghị chấm dứt qua lại. Không đồng ý và cho rằng anh Q chia tay mình là để “toàn tâm, toàn ý” với chị Y nên Trang ghen tuông và nảy ra ý định đầu độc chị họ của mình là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình là vợ của anh Q.). Qua tìm hiểu, Trang biết chị họ rất thích uống trà sữa nên đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc vào 6 cốc chà sữa gửi đến cho chị họ với danh nghĩa bệnh nhân cảm ơn. Vì không có mặt ở bệnh viện vào thời điểm đó nên chị Y. nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Sáng 3/12/2019, nạn nhân N.T.H. đến cơ quan, đã mở tủ lạnh và lấy 1 cốc trà sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục và tử vong sau đó. Sáng 31/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện chất độc xyanua trong phủ tạng nạn nhân N.T.H, nữ cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình đột tử tại bệnh viện. Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh thuộc Đoàn Luật sư TP Hà NộI cho biết, xuất phát từ quan hệ tình cảm trái pháp luật và đạo đức xã hội với anh rể, nghi phạm đã lên kế hoạch sát hại chị họ để có cơ hội chung sống với người tình. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người vì động cơ đê hèn. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm q, Khoản 1 Điều 123 BLHS. Hành vi phạm tội của nghi phạm là rất ác độc, không còn tính người gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây bất bình trong dư luận xã hội. Chỉ vì muốn chiếm đoạt được người đàn ông đang có gia đình mà đã đang tâm bất chấp pháp luật và đạo đức xã hội, lên kế hoạch hèn hạ để sát hại người chị họ mình làm 1 người bị tử vong trong đau đớn nên cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu nghi phạm có đủ năng lực hành vi thì với việc giết người với động cơ đê hèn thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình. Clip Khởi tố nữ nghi phạm hạ độc chị bằng trà sữa. Nguồn: VTC Now.

Sáng 19/6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú ở xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Lại Thị Kiều Trang là bị cáo đã được xác định có tình cảm với chồng của chị họ nên đã mua chất độc rồi bỏ vào trà sữa, sau đó gửi đến nơi làm việc của chị họ mình nhằm hãm hại người này. Tuy nhiên, có một nữ điều dưỡng đồng nghiệp khác đã uống và tử vong. Đáng chú ý, thời điểm bắt đầu phiên xét xử, trong phần làm thủ tục, qua báo cáo từ thư ký phiên tòa, bị cáo Lại Thị Kiều Trang không có mặt tại toà. Ngoại trừ bị cáo Trang, đại diện bị hại và những người liên quan đều có mặt đầy đủ. Đáng chú ý là chị Đàm Thị Hải Y và chồng là Phạm Văn Q cũng có mặt từ rất sớm với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo thông tin từ chủ tọa phiên tòa, bị cáo Trang hiện sức khỏe yếu không đảm bảo thể tham gia phiên toà. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của bị cáo Lại Thị Kiều Trang. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào lúc 7h30, ngày 17/7. Trước đó, ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình (Thái tỉnh Bình) nhận được tin báo nữ điều dưỡng H, công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong tại nơi làm việc. Nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H nên cơ quan công an lập tức vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy anh Phạm Văn Q (30 tuổi, ở Kiến Xương là chồng chị Y) công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình có quan hệ tình cảm với em họ của vợ là Lại Thị Kiều Trang. Sau đó, do không còn tình cảm với Trang nên anh Q đề nghị chấm dứt qua lại. Không đồng ý và cho rằng anh Q chia tay mình là để “toàn tâm, toàn ý” với chị Y nên Trang ghen tuông và nảy ra ý định đầu độc chị họ của mình là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình là vợ của anh Q.). Qua tìm hiểu, Trang biết chị họ rất thích uống trà sữa nên đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc vào 6 cốc chà sữa gửi đến cho chị họ với danh nghĩa bệnh nhân cảm ơn. Vì không có mặt ở bệnh viện vào thời điểm đó nên chị Y. nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Sáng 3/12/2019, nạn nhân N.T.H. đến cơ quan, đã mở tủ lạnh và lấy 1 cốc trà sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục và tử vong sau đó. Sáng 31/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện chất độc xyanua trong phủ tạng nạn nhân N.T.H, nữ cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình đột tử tại bệnh viện. Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh thuộc Đoàn Luật sư TP Hà NộI cho biết, xuất phát từ quan hệ tình cảm trái pháp luật và đạo đức xã hội với anh rể, nghi phạm đã lên kế hoạch sát hại chị họ để có cơ hội chung sống với người tình. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người vì động cơ đê hèn. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm q, Khoản 1 Điều 123 BLHS. Hành vi phạm tội của nghi phạm là rất ác độc, không còn tính người gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây bất bình trong dư luận xã hội. Chỉ vì muốn chiếm đoạt được người đàn ông đang có gia đình mà đã đang tâm bất chấp pháp luật và đạo đức xã hội, lên kế hoạch hèn hạ để sát hại người chị họ mình làm 1 người bị tử vong trong đau đớn nên cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu nghi phạm có đủ năng lực hành vi thì với việc giết người với động cơ đê hèn thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình. Clip Khởi tố nữ nghi phạm hạ độc chị bằng trà sữa. Nguồn: VTC Now.