Người dân kêu trời vì rác "khổng lồ" ngay gần quảng trường Hòa Bình

Một bãi rác khổng lồ hàng dài hàng chục mét gần quảng trường Hòa Bình, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân tại đây cho biết, bãi rác bốc mùi hôi thối rất kinh khủng, nặng mùi nhất là vào buổi chiều tối. Có lúc gia đình đang ngồi ăn cơm, mùi hôi thối theo chiều gió thổi về cả gia đình đều phải dừng đũa. Họ không hiểu vì lý do gì mà đổ rác ở gần quảng trường và gần khu dân cư thế này. Họ mong muốn sớm di chuyển đống rác này đi chỗ khác, chứ cứ tình trạng thế này thì không thể sống nổi. Theo quan sát của PV Kiến Thức, bãi rác khổng lồ này được tập kết gần quảng trường Hòa Bình, cách nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân xóm 4, xã Sủ Ngòi khoảng 70m. Nước bẩn của chất thải chảy lênh lãng ở khu bãi rác, mùi hôi thối phát ra nồng nặc, khiến nhiều người di chuyển qua đây phải bịt mũi và tỏ ra rất bức xúc. Điều đáng quan ngại, ngay cạnh bãi rác là khu vui chơi trẻ em Tuệ Minh Kids, nơi rất nhiều phụ huynh ở TP Hòa Bình cho con em mình đến giải trí vào các buổi tối trong tuần. Cách đó chừng 300 mét là quảng trường Hòa Bình, nơi đại đa số người dân thành phố đến vui chơi và tập thể dục hàng ngày. Anh Nguyễn Q.V., ở xóm 4, xã Sủ Ngòi cho biết: "Khoảng 2 tháng nay, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hòa Bình đem rác về đây đổ, mùi thối phát ra rất khó chịu. Mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác khiến chúng tôi không thể thở nổi, ruồi muỗi trong nhà cũng nhiều hơn trước. Dù bãi rác được phía công ty phủ bạt nhưng mùi thối vẫn tỏa ra rất nặng. Trong xóm có 175 hộ, mọi người đều rất bức xúc và kiến nghị lên xã giải quyết dứt điểm. Nhưng đến nay vẫn thấy bãi rác nằm bất động tại chỗ". Theo người dân sinh sống ở xã Sủ Ngòi cho biết, trước đây lượng rác thải hàng ngày ở thành phố Hòa Bình đều được đưa xuống nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần môi trường năng lượng Bắc Việt, thuộc địa phận huyện Kì Sơn cũ (nay sáp nhập vào thành phố Hòa Bình). Khoảng 2 tháng nay không hiểu lý do gì, số lượng rác rất lớn được phía Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hòa Bình tập kết tại xóm 4, xã Sủ Ngòi (gần quảng trường Hòa Bình). Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, ngày 16/7, trao đổi với PV Kiến Thức, bà Đoàn Thị Hường - Phó chủ tịch xã Sủ Ngòi cho biết, người dân ở xóm 4 rất bức xúc khi xuất hiện bãi rác lớn và tập kết ngay gần đường đi lại. Bãi rác gây ô nhiễm và toàn bộ khu vực như Quảng trường của tỉnh, các khu phố xung quanh đều bị ảnh hưởng. Chính quyền xã cũng hết sức bất ngờ khi bãi rác này xuất hiện mà không hề nhận được một thông báo hay văn bản từ UBND thành phố Hòa Bình. Trước sự phản ảnh của người dân, UBND xã Sủ Ngòi liên hệ lên UBND thành phố nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được được sự chỉ đạo về việc xử lý bãi rác này. Bà Hường cho hay, lý do nhà máy xử lý rác cho thành phố thời điểm đó đang làm đường bê tông, nên ô tô vận chuyển rác không vào được. Từ đó đến nay, mặc dù đơn vị chức năng đã thực hiện vận chuyển rác từ khu vực tập kết tạm về nơi xử lý, nhưng tiến độ vẫn khá chậm, khối lượng vận chuyển chưa nhiều. "Đến nay đã hơn 2 tháng, người dân đang tiếp tục làm đơn thư phản ánh lên xã rồi, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo thành phố sớm xử lý và di chuyển bãi rác này" - Bà Hường cho biết. Cùng ngày, PV cũng đã liên hệ trực tiếp với Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình thì được phía công ty thông báo: "Đường vào bãi rác ở xã Hợp Thịnh, nay sáp nhập thành xã Thịnh Minh, người dân không cho chở rác vào, vì vậy thành phố mượn khu gần quảng trường đổ rác tạm từ 1 tuần – 2 tuần". Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin... Mời quý vị độc giả xem clip: Báo động quá tải bãi rác khổng lồ Dốc Ké. Nguồn VTC 1.

